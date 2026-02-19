El puertorriqueño J Álvarez actuará en el Roig Arena en abril
Canciones como “La Pregunta”, “Esa Boquita” o “Junto al Amanecer”, fusionando ritmos de reguetón con letras pegadizas, lo han posicionado como uno de los artistas latinos más escuchado
El artista urbano J Álvarez se subirá al escenario del Auditorio Roig Arena el próximo 25 de abril, en un concierto que promete ser una experiencia única de música, energía y conexión con su público.
Con una carrera consolidada en la música latina y urbana, J Álvarez -que suma siete álbumes de estudio, dos en vivo, diez Mixtapes, cinco Double Single, once EPs, cinco Mixeos, cinco álbumes colaborativos y 50 recopilaciones- ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su estilo inconfundible, fusionando ritmos de reguetón con letras pegadizas. Temas como “La Pregunta”, “Esa Boquita” o “Junto al Amanecer” lo han posicionado en plataformas digitales. Su repertorio se amplía continuamente con nuevos lanzamientos.
El concierto contará con una producción audiovisual cuidada y la fuerza del directo que caracteriza al artista puertorriqueño. Además, la velada contará con el respaldo marcas vinculadas al entretenimiento y la cultura musical, sumando su apoyo a una noche pensada para celebrar la música y la experiencia en vivo. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 23 de febrero.
