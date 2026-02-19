La valenciana Sònia Valiente, galardonada con el premio Letras del Mediterráneo 2026

La escritora Sònia Valiente (València, 1975) ha sido galardonada por la Diputación Provincial de Castellón con el premio Letras del Mediterráneo 2026. Un reconocimiento, que también han recibido otros dos autores nacionales en esta octava edición como Alfonso Mateo-Sagasta y Ana Covadonga, que para la autora valenciana es "un espaldarazo a la autoconfianza de una misma, de que estoy haciendo bien las cosas". "Escribir es algo solitario, sacrificas tiempo de otras cosas porque es tu pasión y cuando ves estos reconocimientos sientes agradecimiento y visibilidad", insiste en declaraciones a este diario, en las que también destaca que "ser profeta en tu tierra es maravilloso".

Según el fallo del jurado, Valiente -escritora, doctora cum laude en Comunicación y autora de ocho libros de narrativa y no ficción- recibe el galardón por "su capacidad para perfilar personajes heridos, ambientaciones envolventes, así como la construcción de un universo propio, sostenido por un ritmo narrativo eficaz", además de por su "acierto" a la hora de "retratar problemáticas de nuestro tiempo —la soledad, los límites de la ambición, la tecnología o el deseo— en una fotografía lúcida de la sociedad contemporánea".

Entretener y reflexionar

Sobre esta puesta en valor de su labor, Valiente afirma que "estamos inmersos en un cambio de era que no somos conscientes de lo rápido que va todo" y que su "camino" como escritora "es hacer entretenimiento, porque la vida ya es complicada. Pero si en el camino puedo hacer reflexionar, que más se le puede pedir a una novela". "Y hacer una reflexion sobre lo que nos pasa a todos creo que interpela a tus lectores", insiste la autora, que cuenta entre sus obras con 'El reloj del fin del mundo' (2025, Plaza & Janés), 'Veintitrés fotografías' (2023, Plaza & Janés) y 'Marcas sonrientes' (2016, UOCPress), así como 'Change Marketers' (2015) y 'Doce miedos' (2013), ambos con El Viso Media; 'Volveré a por ti' (2012, Pantaleimon Books); 'Fòbies i dèries' (1999, UPV) y 'Tinta fresca' (1993, Tres i Quatre). "Su calidad literaria, unida al potencial comercial de sus tramas originales, le ha valido el galardón en la categoría de Narrativa", concluye al respecto el fallo del jurado.

Mateo-Sagasta, Valiente, Clausell y Covadonga. / Levante-EMV

En palabras del diputado de Cultura, Alejandro Clausell, estos galardones ayudan a colocar Castelló como "un territorio referente cultural y con las obras, publicadas y distribuidas a nivel nacional e internacional, se enriquece el panorama con la diversidad y la riqueza de la narrativa mediterránea". No en vano, Valiente -como también los otros dos galardones- tendrá que publicar "antes de que finalice el año una novela ambientada o con parte de la trama en Castelló".

De Covadonga a Megan Maxwell

Más allá de Valiente, los premios han galardonado a Ana Covadonga (Oviedo, 1990) por "dentro de las voces emergentes de la novela negra española contemporánea", tener una "conjunción especialmente valiosa: la capacidad de fundir la técnica policial con una escritura reflexiva, hondamente humana". Por su parte, también se ha premiado a un Alfonso Mateo-Sagasta (Madrid, 1960) que es licenciado en Geografía e Historia y que ha publicado hasta el momento numerosos relatos y artículos, cinco ensayos y nueve novelas.

Noticias relacionadas

"Desde su creación en 2016, este certamen ha reconocido a primeras espadas de la narrativa contemporánea, publicando narrativas ambientadas en Castelló y convirtiéndose en una plataforma de promoción de la literatura mediterránea. Entre los autores destacados que han recibido este galardón en ediciones anteriores se encuentran nombres como Megan Maxwell, Espido Freire, Pere Cervantes, Rosa Ribas y Julio César Cano, entre otros", concluye el anuncio del jurado.