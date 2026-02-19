Zzoilo pone música a las Fallas

La germanor no es solo una palabra: es una manera de vivir. Representa unión, solidaridad y orgullo compartido. Con el objetivo de celebrar este sentimiento, el artista valenciano Zzoilo ha presentado 'Valencia está hecha de Germanor', un tema impulsado junto a Amstel que convierte en canción la unión y el orgullo compartido. «Valencia está hecha de Germanor es mucho más que una canción: es un homenaje a la identidad valenciana y a la fuerza de nuestra cultura. Como valenciano, participar en este proyecto es algo muy especial», ha expresado Zzoilo en la presentación del single.

El nuevo tema captura ese sentimiento de celebración compartida, cercanía y orgullo colectivo, y nace con vocación de sonar en pasacalles, plazas y encuentros falleros. Para ello, Amstel regalará la partitura adaptada para bandas y charangas reforzando la idea de que la germanor no solo se escucha: se comparte allá donde sucede.

Germanor y Amstel

En València, cualquier celebración es más auténtica cuando se disfruta en compañía. Un valor profundamente arraigado en la cultura local y también en el ADN de Amstel, cerveza feta a València, que desde hace más de tres décadas acompaña a la ciudad en sus tradiciones y, especialmente, en las Fallas. Por eso, la germanor alcanza su máxima expresión durante las Fallas, del 15 al 19 de marzo, pero se vive los doce meses del año en casales, barrios y celebraciones. No entiende de fechas: es una actitud cotidiana que acompaña a la ciudad durante todo el año. Por ello, Amstel une al mundo fallero, refuerza la red social que sostiene la fiesta y transforma ese sentimiento compartido en algo visible —y también audible— para toda la ciudad.

“En Amstel llevamos más de medio siglo formando parte de València, de su día a día y, especialmente, de una de sus tradiciones más queridas: las Fallas. Nuestro compromiso con esta fiesta y con todo lo que representa —la cultura, la creatividad, la convivencia y el orgullo de pertenencia— es absoluto, porque Amstel es una marca profundamente arraigada a esta tierra, con su fábrica en Quart de Poblet y una historia compartida con generaciones de valencianos y valencianas», ha explicado Ainoa de Olazábal, Marketing Manager Amstel.

GermanorFest en Quart de Poblet

El calendario fallero culmina con el GermanorFest, que este año se celebrará en Quart de Poblet. El encuentro combinará almuerzo popular, actividades y conciertos. Zzoilo es la primera confirmación del cartel, que se completará próximamente. La cita tendrá lugar el 25 de abril y contará con Zzoilo, Ladilla Rusa, León Benavente y el DJ Víctor Perez, entre otros artistas que se desvelarán en las próximas semanas.

Presentación de la canción Germanor de Zzoilo / JUAN TEROL

Durante el acto, Ainoa de Olazábal ha subrayado que «cada año, nuestro objetivo es seguir acompañando a València en estos momentos tan especiales, apoyando sus tradiciones y poniendo en valor todo el tejido cultural que hace únicas a las Fallas. En este contexto, este año nos hemos marcado también el reto de poner voz a la germanor, ese sentimiento que une y define al pueblo valenciano. Por eso le propusimos la idea al artista valenciano Zzoilo, y no dudó ni un momento. Germanor es una de las iniciativas que vamos a impulsar durante estas Fallas, reafirmando una vez más que Amstel es, y siempre ha sido, 100% valenciana»

El Día del Almuerzo

En Fallas, la convivencia se multiplica alrededor del esmorzar, tradición profundamente valenciana. Por eso, el 16 de marzo Amstel vuelve a reivindicar el Día No Oficial del Almuerzo coincidiendo con la plantà. Cuatro años reivindicando el esmorzar, que sigue el modelo de otras celebraciones de las Fallas caracterizadas por su carácter social, su espíritu genuinamente valenciano y su vinculación con las tradiciones, como la Mascletà, La Cremà o La Despertà”.

Noticias relacionadas

Este año, la marca contará además con la colaboración de Choví a través del concurso “Morter d’Or”, que premiará a la falla con el mejor esmorzaret con el allioli como protagonista.