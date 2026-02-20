La consellera Ortí secunda la protesta de las galerías de arte contra el IVA cultural
El IVAM acoge esta concentración a la que han asistido una veintena de representantes del sector junto a artistas, todos afectados por la "asfixia" fiscal que se impone en el sector con el 21 % de IVA
Las galerías de arte valencianas se han concentrado este viernes en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) para reclamar la reducción del IVA Cultural del 21 % que se aplica a las transacciones del sector. La protesta, convocada de 17 a 19 horas en el interior del museo, da continuidad a las movilizaciones iniciadas a principios de febrero, cuando las galerías cerraron durante una semana sin lograr que prosperara su reivindicación.
A la protesta ha asistido la consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí, así como la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, la directora del IVAM, Blanca de la Torre, el director del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, junto a las principales galeristas de la Comunitat Valenciana así como algunos artistas que han decidido unirse a la concentración. Todos han podido compartir con Ortí las principales reivindicaciones del sector.
El objetivo es escenificar la unidad del sector ante una situación fiscal que consideran "asfixiante" y exigir un trato equiparable al de otros ámbitos culturales que cuentan con un tipo impositivo reducido.
A la convocatoria están llamadas todas las galerías de arte de la Comunitat Valenciana y entidades como la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LaVac), en una protesta respaldada por la Generalitat Valenciana. La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha recordado que el Senado ha aprobado recientemente una moción que insta al Gobierno central a rebajar el impuesto para artistas y galerías -incluyendo el estudio del mantenimiento del REBU en determinadas ventas- y ha reiterado el apoyo del Consell al sector, que este viernes encuentra en el principal centro de arte contemporáneo valenciano un altavoz para su reivindicación frente a los ministerios de Cultura y Hacienda.
