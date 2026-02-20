¿Quién es José Fabra, nuevo coordinador del TEM?

José Fabra asumirá la coordinación del teatre El Musical tras acordarlo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València. Lo curioso, dada la entidad que va a dirigir, es que ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en el campo sinfónico como en el lírico, dirigiendo importantes formaciones como la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Sinfónica del Vallés o la Orquestra de València; así como el Cor de la Generalitat Valenciana, Orfeón Pamplonés u Orfeó Catalá. En el ámbito internacional ha dirigido en Francia, Italia, Austria, Rumanía o Chile.

Fabra, que cubre la vacante libre desde que en noviembre venció el contrato de Juanma Artigot, ha colaborado con artistas como Monserrat Caballé o Maurice André, pero nunca ha estado al frente de un local escénico como lo es el TEM

El nombramiento ha sido rápidamente cuestionado desde el PSPV. Maite Ibánez lo ha calificado de “vergüenza” . “Demuestra su desprecio por las artes escénicas cuando elige a un músico sin experiencia en programación teatral, ni gestión de artes escénicas. Es como si el Palau de la Música lo gestionara un desconocedor de las orquestas”, ha criticado