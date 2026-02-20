Leire Martínez firmará discos en València: Todos los detalles
La cantante presentará su nuevo disco, “Historias de aquella niña", en El Corte Inglés Avenida Francia
Después de 16 años como vocalista de 'La oreja de Van Gogh', la intérprete Leire Martínez se reivindica con un álbum de 12 canciones que ella define como terapéutico y un homenaje a sí misma. Dentro de ese camino, el próximo lunes 23 de febrero -a partir de las 18 horas- la cantante tendrá su encuentro con València para presentar su debut en solitario con el título, “Historias de aquella niña”, cuyo lanzamiento se ha producido hace unas horas.
“Cerraste una herida para abrirme en dos", "espero que ahora sí pueda ser feliz" o "soy yo quien dice adiós", son algunos de los versos del disco que presenta la artista en solitario. Un trabajo que, además, contiene la canción 'El Ruido', cuyo videoclip ha salido este mismo viernes y que se compone de una colaboración con el grupo argentino Miranda!, finalistas en la reciente edición del Benidorm Fest celebrada la pasada semana. No es la única colaboración que tendrá el disco de la artista vasca. No en vano, Abraham Mateo o Edurne también están en la lista.
En este marco, el próximo lunes a partir de las 18 horas de la tarde, la cantante tendrá el contacto directo con sus seguidores valencianos en la Terraza La Pérgola de la 1ª planta de El Corte Inglés Avenida Francia.
