Un medallón y el 'siti perillos'; Alfons el Magnànim, el otro protagonista del Museo del Santo Cáliz

El Centro de Interpretación del Santo Cáliz que está previsto abrir en la Casa del Relojero tendrá una sala monográfica al legado de Alfons el Magnànim (1396-1458), el rey que trajo a València la reliquia santa que dos mil años después sigue dando que hablar. A fin de dotarla de un contexto histórico, el ayuntamiento ha anunciado la adquisición de dos nuevas obras para este centro de interpretación. La primera es un bajorrelieve del monarca, una réplica de su retrato en piedra que conserva el Museo Arqueológico Nacional. La segunda es un azulejo hecho en Manises a mediados del siglo XV que formó parte del antiguo Palacio Real de València y que conserva uno de los emblemas de Alfons el Magnànim.

Estas dos piezas se suman a la cesión que ya se realizó por parte del Palau de Les Arts por el que se expondrá el atrezo utilizado en la obra 'Parsifal' de Richard Wagner, que narra, precisamente, la búsqueda del Santo Grial por parte de un caballero de la corte del Rey Arturo. Además, dos cuadros también han sido adquiridos para nutrir la Casa del Relojero: por un lado, el 'Retrato del Rey Martín el Humano', de Pedro Arrúe, y el 'Cristo Eucarístico' de Nicolás Borrás.

Uno de los espacios del centro de interpretación del Santo Cáliz de València, concretamente la sala del periplo de la reliquia hasta València. / L-EMV

Así, los dos nuevos elementos se suman al goteo de piezas que se instalarán dentro del Centro de Interpretación del Santo Cáliz. El medallón con el retrato de Alfons el Magnànim ha sido cedido gratuitamente por parte de la Generalitat. La réplica formó parte de la exposición itinerante 'La memòria del Regne. 600 anys de la Generalitat Valenciana', organizada en 2018, para que se encargó esta reproducción de la original. Desde hace años ha sido custodiada en el Palacio Marqués de Rafal de Orihuela, desde donde se ha traído hasta València.

El Palacio del Marqués de Rafal en Orihuela. / Paco Alcantara

En ella se ve al rey de perfil, con su armadura de guerra milanesa, sin coraza y mirando a la derecha, donde hay una corona. A su izquierda se encuentra el haz de mijo, uno de los muchos emblemas que rodean al monarca a lo largo de su historia. Por encima se lee la inscripción 'Invictus Alphonsus Rex Trivnphator'.

El otro objeto, el azulejo del Palacio Real de València, también está relacionado con Alfons el Magnànim al estar dibujado el 'siti perillós' (sitial peligroso), con llamas, que empezó a usar como emblema tras su entrada triunfal en Nápoles el 26 de febrero de 1443. De hecho, está plasmada en el arco de Castel Nuovo, y es una figura histórica relacionada tanto con los emperadores romanos comom con el Rey Arturo, depende de la fuente bibliográfica, y hace referencia a una silla reservada a quien tuviera el corazón puro, que sería la única manera de sentarse en ella. De lo contrario, perdería su vida. Se cree que quien lograra sentarse en él es la persona destinada a encontrar el Santo Grial de la Última Cena.

De ahí que ambos objetos estén estrechamente ligados y formen parte del imaginario que envuelve a la reliquia. Esa es la intención del consistorio a través de la Concejalía de Cultura, que quieren ir más allá en la epopeya que precedió a que el Santo Cáliz llegara a València, en manos -precisamente- de Alfons el Magnànim en 1437, quien lo cedió a la Catedral de València para subsanar la deuda económica que debía por haber sufragado sus contiendas.

El edil de Cultura, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, explica que la incorporación de estas piezas permitirá a los visitantes del museo "descubrir uno de los periodos más fascinantes y trascendentales de la historia de València, el Siglo de Oro valenciano, y profundizar en la figura del Rey Alfons el Magnànim y en su decisiva contribución a la llegada del Santo Cáliz a nuestra ciudad, junto con el resto del relicario real de la Corona de Aragón".