La Mostra se desestacionaliza con 'Mostra365': actividades en torno al cine durante todo el año

La subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet y la subdirectora de Música, Nieves Pascual, han presentado las actividades de la marca MOSTRA365, que se desarrollarán a lo largo de 2026 y que incluyen iniciativas pedagógicas para jóvenes, divulgativas y encuentros interdisciplinares en torno al cine.

Esta nueva programación de actividades tendrá lugar en la Sala Rodrigo. Comenzarán el próximo 22 de febrero y se desarrollarán hasta el 23 de diciembre. Está conformada por diversas acciones que ha explicado Sara Mansanet, comenzando por 'Joves Programadors', que da inicio a estas actividades y se trata de una iniciativa pedagógica dirigida a jóvenes de entre 15 y 21 años, creada por A Bao A Qu y Moving Cinema, que busca fomentar el pensamiento crítico y la formación de futuros profesionales mediante la gestión directa de sesiones cinematográficas por parte del alumnado.

En este sentido ha indicado que el alumnado «selecciona una película, prepara la sesión, organiza el coloquio y modera el encuentro con el público. Con esto el Palau es la primera institución valenciana que acoge esta iniciativa formativa, vinculada al pensamiento crítico y a la creación de nuevos públicos». Será este domingo 22 de febrero, con la proyección Ariel (Lois Patiño, 2025). Sala Joaquín Rodrigo, 11h. (Entrada libre. Proyección + coloquio de la mano de estudiantes)

Además, 'Cine culpable' Cineclub con carácter divulgativo donde figuras relevantes de la industria audiovisual española comparten sus «placeres culpables» de la historia de cine, generando un espacio de diálogo y análisis sobre la cultura cinematográfica nacional e internacional.(Sala Rodrigo, 17.30h. Entrada 6 €. Proyección + coloquio).

Fechas: 10 de junio: Arturo Valls - 08 de septiembre: Juan Sanguino - 06 de octubre: Carolina Iglesias - 10 de noviembre: Andrea Compton - 23 de diciembre: Nuria Adraos

Además, 'Visuals' es Un punto de encuentro interdisciplinar que fusiona la creación cinematográfica y audiovisual con la interpretación de música en directo, explorando nuevas narrativas sensoriales. Para Mansanet este ciclo «es el más arriesgado y experimental, ya que propone la proyección de clásicos del cine acompañados por bandas de rock, punk o electrónica que reinterpretan la banda sonora en directo. Las actuaciones serán únicas y diseñadas específicamente para cada sesión, con propuestas que difícilmente podrán verse en otro contexto». Sala Rodrigo, 19.30h. Entrada 6 €. Proyección acompañada de música en directo

Fechas: 17 de abril – SANSPOK y "Alicia en el país de las maravillas" - 23 de septiembre – ZABALA y "Taxi Driver" - 14 de octubre – LORETTA’S y "Carmina y Amén" - 4 de noviembre – FANTASMA SUR y "Un año, una noche", con Isaki Lacuesta y Alondra Bentley - 11 de diciembre – ZA! y "El día de la bestia"

Nieves Pascual y Sara Mansanet. / L-EMV

Por último, Mansanet ha anunciado las fechas de la 41ª edición de la Mostra de València, que se celebrará del 5 al 15 de noviembre de 2026. Para la subdirectora de cinematografía y Audiovisuales «el cambio de calendario responde a una estrategia de mejor encaje en el circuito nacional de festivales, y a la voluntad de evitar coincidencias con otros grandes eventos culturales y deportivos de la ciudad». En definitiva, «la apuesta es firme: el cine deja de ser un evento puntual para convertirse en una presencia constante en la vida cultural valenciana. Con “Mostra 365”, el festival ya no dura diez días, dura todo el año».

Por su parte, Nieves Pascual ha explicado que Mostra365 «articula su programación en torno a la integración de disciplinas, reforzando la conexión entre proyecciones con música en directo, charlas sobre las creaciones, trabajo con jóvenes compositores y cineastas, también a destacar, un espacio de diálogo intergeneracional».

De esta manera, MOSTRA365 se extiende a actividades concretas como son el documental «Bazewicz x Bomsori»: el 7 de abril en la Sala Rodrigo, dirigido por Jakub Piątek y producido por la Editorial Polaca de Música (PWM), en torno a la compositora polaca Grażyna Bacewicz. En este aspecto, se está formalizando una colaboración con el Instituto Cultural Polaco, la FIAPF y la editorial nacional PWE, reforzando la dimensión internacional del proyecto. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Y crea sinergias con otros ciclos de la programación como son «Órgano al Palau», el 12 de abril con el organista Juan de la Rubia y la película muda «El maquinista de La General» (Buster Keaton, 1926); y el 16 de mayo con Roger Sayer que interpretará el programa «Interstellar Concert». Asimismo, en breve, se presentará la segunda edición del Festival Mujeres Compositoras, con varias actividades englobadas en MOSTRA365.