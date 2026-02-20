El Museo de Bellas Artes incorpora obras de Goya, Ribera y Zuloaga a su colección

El Bellas Artes tiene nuevos inquilinos. El museo ha incorporado a sus colecciones una veintena de obras de artistas como Tomás Yepes, José de Ribera, Ramon Casas, Daniel Vázquez Díaz, Francisco de Goya, Darío Villalba, Juana Francés, José Gutiérrez Solana, Ignacio Zuloaga, Julio González, Giovanni Antonio Bazzi ‘Il Sodoma’, Tito Cittadini, Jacopo Zucchi o Gaspar de Crayer, entre otros.

El Bellas Artes incorpora nuevas piezas a su colección / Levante-EMV

Con la inclusión de estas piezas, el museo incrementa su colección con obras de artistas o etapas poco representadas hasta ahora en la colección de Pintura del Museo de Bellas Artes como la obra gráfica de Francisco de Goya, la pintura española del siglo XIX o la pintura figurativa del siglo XX.

En pintura antigua, destaca la incorporación de ‘Florero sobre un pedestal’ firmado por el pintor valenciano del siglo XVII Tomás Yepes, o una obra temprana de José de Ribera, que representa a Aarón, primer sumo sacerdote de la tradición hebrea, realizado durante su etapa romana antes de establecerse en Nápoles. También destacadas son las obras del florentino Jacopo Zucchi, ‘Retrato de la infanta Catalina Micaela’, ejemplo de la obra de este creador del siglo XVI que adquirió fama y prestigio como retratista más allá de la propia Italia, y del flamenco Gaspar de Crayer, discípulo de Anton van Dyck, ‘Retrato de una dama vestida de negro’, obras que les permiten acceder por primera vez a ambos al patrimonio artístico público valenciano.

Nuevas adquisiciones

Las adquisiciones en pintura de alta época se completan con una ‘Virgen en oración’ del pintor italiano del barroco tardío Antonio Cavallucci; un ‘Bodegón’ del vallisoletano Antonio Ponce, discípulo de Van der Hamen; y una tabla manierista con el ‘Ecce Homo’, realizada hacia 1525 por Giovanni Antonio Bazzi, Il Sodoma.

Reconocidos artistas del siglo XIX, como el valenciano Miguel Parra Abril, el alicantino Joaquín Agrasot o el madrileño Federico de Madrazo y Kuntz, han aumentado su presencia entre los fondos del MuBAV. Igualmente, se ha adquirido la serie completa de 80 estampas de ‘Los Desastres de la guerra’ de Goya.

De Miguel Parra se ha adquirido una pareja de orlas con flores con los retratos de Fernando VII y de María Antonia de Nápoles, mientras que del alicantino Joaquín Agrasot se han incorporado dos obras: ‘Pastoreando’, con una escena costumbrista, y ‘Mi estudio’, firmada en Roma en 1875. De este mismo año es el retrato de la baronesa de Spínola realizado por Federico de Madrazo, que se incorpora a la colección de retratos del siglo XIX del MuBAV.

Pintura del siglo XX

Las adquisiciones más notables corresponden a la pintura española del siglo XX, con destacadas incorporaciones como las de Ramon Casas, con su ‘Retrato de Rosalía Marqués’, realizado hacia 1919, y Daniel Vázquez Díaz, con un retrato del intelectual José Pereira da Graça Aranha, de 1913, o las obras maestras de José Gutiérrez Solana, ‘Carnaval en las Ventas’, de 1921, e Ignacio Zuloaga, con el retrato de María Teresa Llavallol de Atucha, de 1917.

El elenco se completa con ‘Femme et bebe avec petite maison (Maternidad en paisaje)’, pintura sobre cartón del escultor Julio González realizada en París en 1906; ‘La mujer de la cueva’, obra de 1916 de Tito Cittadini; un ‘Retrato femenino’, realizado en 1924 por Pere Pruna durante su etapa parisina; y ‘Cabeza demente’, pintada en 1976 por Darío Villalba, ejemplo de su uso pionero del uso de la fotografía en la pintura.

Para potenciar la representación de artistas mujeres en las colecciones de arte clásico, se ha incorporado obra de creadoras valencianas como Juana Francés, cuya producción entra también por primera vez en la colección pictórica del Museo con la adquisición de su ‘Bodegón’ de 1949.