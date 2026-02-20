Polémica por el nombramiento del nuevo coordinador de El TEM

El nombramiento del nuevo coodinador del teatre El Musical, José Fabra, ha desatado la ira de los partidos de la oposición por considerar que su perfil no es el adecuado para el puesto. A Fabra lo avala su excelente trayectoria en el mundo de la música pero su escasa trayectoría en la gestión de espacios culturales. Tras el nombramiento en la Junta de Gobierno, tanto PSPV como Compromís han mostrado su malestar. Si Maite Ibáñez, PSPV, ha calificado de "verguenza" el nombramiento, Pere Fuset de Compromís consideran que el Ayuntamiento "desprecia" las artes escénicas con este cambio de rumbo para el teatro.

El nombramiento, apuntan desde el PSPV, "demuestra el desprecio por las artes escénicas cuando elige a un músico sin experiencia en programación teatral, ni gestión de artes escénicas. Es como si el Palau de la Música lo gestionara un desconocedor de las orquestas", mientras que Compromís asegura que les genera "suficientes dudas que el PP llevo por comisión de servicios un director de orquesta sin aparentemente ninguna vinculación profesional con las artes escénicas para dirigir los teatros municipales. Podemos constatar que no es no de lejos el que el sector deseaba para cerrar esta crisis, con una vacante que ha llevado especialmente a El Musical una programación residual y alejada del impulso a las artes escénicas que tuvo antes del cambio de gobierno".

José Fabra, nuevo coordinador del teatro El Musical / Levante-EMV

Fuset, duda del perfil, "del mismo modo que se dudaría si al frente de la Orquesta de València o del Palau de la Música se designara un actor o actriz, o alguien con perfil de dirección teatral sin conocimientos musicales".

Desde Compromís, aseguran, lamentan "esta oportunidad perdida para reimpulsar los teatros municipales con alguien que conozca de cerca las necesidades de un sector de las artes escénicas al cual tanto la Generalitat como el Ayuntamiento están despreciando. Esta decisión de José Luis Moreno es acelerar en dirección contraria a la que reclamaba el mundo del teatro en València".

José Fabra asumirá la coordinación del teatre El Musical tras acordarlo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València. Lo curioso, dada la entidad que va a dirigir, es que ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en el campo sinfónico como en el lírico, dirigiendo importantes formaciones como la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Sinfónica del Vallés o la Orquestra de València; así como el Cor de la Generalitat Valenciana, Orfeón Pamplonés u Orfeó Catalá. En el ámbito internacional ha dirigido en Francia, Italia, Austria, Rumanía o Chile.

Fabra, que cubre la vacante libre desde que en noviembre venció el contrato de Juanma Artigot, ha colaborado con artistas como Monserrat Caballé o Maurice André, pero nunca ha estado al frente de un local escénico como lo es el TEM