Sofía Gabanna, hermana de Nathy Peluso, actúa en el IVAM en un concierto gratuito

El IVAM acoge este sábado 21, a las 19 horas, un concierto gratuito de Sofía Gabanna dentro del ciclo 'Posar la Veu'. La artista argentina, afincada en Barcelona, es una de las estrellas de la escena emergente del hip-hop español con un rap combativo, enérgico, directo y reflexivo.

En su concierto en el IVAM, la hermana de Nathy Peluso interpretará los temas de su álbum que lleva por título 'Sideral' con letras que abordan temas de libertad, reivindicación social, feminismo y salud mental. También interpretará sus nuevos singles 'Retorno' y 'Yo Soy Yo'.

Sofía Gabanna es una de las figuras más atípicas de la escena musical urbana: es rapera, bailarina y cantautora. Su música ha forjado un estilo único que fusiona hip-hop, jazz, R&B y ritmos latinos.

Ciclo Posar la veu

Originaria de Argentina, se mudó a España a los 13 años. Su formación musical es muy diversa, influenciada desde joven por el rock argentino, flamenco, blues, música clásica y géneros urbanos como el rap y el trap. Entre sus referentes destacan figuras de renombre internacional como Amy Winehouse, Lauryn Hill, Whitney Houston, Fito Páez, Nas y 2Pac.

El concierto forma parte del ciclo 'Posar la veu', un programa de carácter mensual organizado por el IVAM, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (IVC), que contó el pasado enero con la actuación de la productora e intérprete castellonense Xenia.

El ciclo, que se prolongará hasta el próximo junio, pretende explorar nuevas propuestas musicales y vocales de carácter intimista y de experimentación, que van desde la fusión de música tradicional con sonoridades contemporáneas o la reinterpretación del folclore desde la electrónica. Los conciertos se celebran en el hall del IVAM y son gratuitos hasta completar aforo.