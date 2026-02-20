Sole Giménez pone la "dignidad" humana en el foco con su nuevo single 'Ser Humano'

Sole Giménez regresa con una canción inédita que pone el foco en la esencia del ser humano. Así lo ha anunciado este 20 de febrero con el lanzamiento de “Ser Humano”, el primer adelanto de su nuevo trabajo y un tema que invita a la reflexión en un mundo cada vez más acelerado y deshumanizado. Escrita por Pedro Guerra y compuesta y producida por Pablo Cebrián, la canción reivindica aquello que nos une como especie: la empatía, la sensibilidad, la capacidad de amar, de cuidar y de construir juntos.

Una "canción necesaria"

La artista, que celebró sus 40 años de trayectoria con la publicación de su último disco ¡Celebración! grabado en directo en el Palau de les Arts de Valencia, confiesa que la primera vez que escuchó esta canción se emocionó profundamente. "Sentí que era una canción necesaria, sobre todo en estos tiempos, porque pone en valor la dignidad del ser humano, aquello que nos distingue en positivo, que nos iguala y nos une. Tenemos tanto de bueno que es triste ver que se nos olvida y nos distanciamos cuando realmente estamos hechos para compartir, para dar lo mejor de nosotros mismos, pues es ahí donde de verdad brilla nuestra humanidad. Darle voz y que sea la primera canción que presentamos de este nuevo disco me hace inmensamente feliz", afirma.

Sole Giménez. / Nacho Fraile

El videoclip de la canción rodado en la sierra de Madrid bajo la dirección de David Labajos, convierte el paisaje en un escenario de gran fuerza visual que combina naturaleza y simbolismo para subrayar el carácter reflexivo de la canción.

Nueva etapa artística

Este primer adelanto marca el inicio de una nueva etapa artística para Sole Giménez, exvocalista de Presuntos Implicados y actual presidenta de la Academia de Música de España. No en vano, este será un proyecto de canciones inéditas que verá la luz en primavera y que promete seguir profundizando en la emoción, la honestidad y la conexión con el público que siempre han definido su carrera. Además, este nuevo trabajo irá acompañado de una extensa gira que recorrerá las principales capitales españolas. València es la primera fecha confirmada y será en el Palau de Les Arts el próximo 5 de julio.