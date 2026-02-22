"Una batalla tras otra", Mejor Película en los BAFTA
La película protagonizada por Leonardo DiCaprio ha conquistado al jurado de los premios británicos de cine
EFE
Los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA) han acabado con un claro protagonista: "Una batalla tras otra" (o "One Battle After Another"), la película estadounidense dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio.
En esta edición de los premios, su 79ª, la cinta partía como favorita con 14 nominaciones, de las que ha ganado 6, destacando la categoría a Mejor Dirección o Mejor Película, entre otras.
Un thriller de acción
En esta película, DiCaprio interpreta a un ex revolucionario que se ve obligado a volver a la acción para enfrentarse a enemigos del pasado en un ambiente de tensión con menciones a la política, el racismo o la violencia militar.
Anderson se encargó de adaptar de forma moderna la novela de Thomas Pynchon, "Vineland", de 1990, sobre los moviemientos radicales de los años 60. Esta adaptación ha hecho que se alce también con el premio a Mejor Guion Adaptado.
El thriller de acción en el que también han participado Sean Penn o el puertorriqueño Benicio del Toro logró vencer en la categoría reina de los galardones, frente a títulos como "Hamnet", "Marty Supreme", "Valor sentimental" y 'Los pecadores".
Ahora queda esperar a los Oscar, donde cuenta con 13 nominaciones, por debajo de "Los pecadores", que tiene 16. Esta puede ser su oportunidad de seguir brillando, de que Anderson siga reuniendo galardones o de que DiCaprio se lleve su segunda estatuilla.
