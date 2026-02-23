Mendizábal, fuerza y resiliencia

A menudo sale la palabra ‘orfebre’ cuando hablamos de ciertos músicos. Txema Mendizábal es uno de ellos. Dice el DRAE que un orfebre es una persona que labra objetos artísticos con oro, plata y otros metales preciosos o aleaciones de ellos. Y es verdad, porque el material con el que trabaja sus canciones es oro puro. Impresiones, sensaciones, reflexiones, historias excepcionalmente bien contadas, vividas por personajes de verdad. Su música nace de las raíces del folk rock americano pero crece año a año con vocación mestiza y libre, con ecos de bosa nova, vals o bolero. Sin complejos. Una música tranquila, bella, de lírica melodramática y emociones reconocibles. Cotidianas, pero tan bien escritas que parecen extraordinarias. Poesía de cajita de música, de esas que llevan bailarinas en miniatura, tiovivos o carruajes diminutos dentro de un huevo de Fabergé. Hablábamos de orfebrería, recuerden.

A diferencia de un artesano un artista busca expresar un mundo interior, plasmarlo en una obra única, despojada de las ataduras del utilitarismo o la funcionalidad. De rentabilidad, ni hablamos. Lo habitual en la expresión artística es que palme pasta hasta el gato. Por eso produce tanto agradecimiento como incomprensión que Txema haya publicado un disco en formato físico, un maravilloso elepé titulado “Fuerte”. Él, que tiene 52 oyentes mensuales en Spotify y no se sube a un escenario durante meses, acaba de sacar una colección de canciones majestuosas, que conectan de manera mágica con la gente que acude a sus conciertos, apoyando con su presencia y calor su valentía desinteresada.

Txema Mendizábal ha publicado un disco en formato físico titulado “Fuerte”. / EvaHM

“Se trata de un acto de romanticismo puro y duro. Es como abrir la ventana y empezar a tirar billetes, pero necesitaba tener estas canciones en soporte físico para completar una trilogía de discos formada por ‘Golpe de estado’, que cumple ahora 10 años, y ‘Disparo revelador’. En realidad ‘Fuerte’ es la suma de dos EPs, ‘La madriguera del valiente’ y ‘Nada más, nada menos’, grabados en un lapso de tiempo de cuatro años”, explica. Diez canciones registradas por Xema Fuertes en Estudio Río Bravo que cuentan con una portada firmada por Javier Sáez y con fotografías interiores de Eva HM. Un envoltorio exquisito que da muchas pistas sobre el estado e intenciones del proyecto.

En la carpetilla interior, en una gran sala donde se amontonan miles de discos, entre los que destacan los de Derek and The Dominos, Josh Rouse y Bruce Springsteen, posan ocho personas en variadas actitudes. Son Mendizábal hoy en día: Alex Casal, Luis Alcober, Luis Borrás, Amparo Abdulah, Carla Pascual, Virginia Iranzo, José Luis Navarro y el propio Txema. “He tenido la gran suerte de reunir a unos músicos magníficos que además son gente entrañable”, me cuenta. Con todos ellos ha trabajado por separado a lo largo de muchos años en multitud de proyectos y el próximo 26 de marzo podremos verlos a todos juntos sobre el escenario de Loco Club para presentar el nuevo trabajo y dar buena cuenta de los anteriores. Abrirá Sergio Pastor, Pastore, “un mito de la escena valenciana que se ofreció para tocar antes que nosotros, unos 20 minutos. Le dije que sí, por supuesto, estoy encantado”.

Un servidor tiene muchas ganas de verlos. Será una ocasión irrepetible. La banda suena impecable, lejos de ser mercenarios se nota la implicación en una causa común. Banjos, violines, pedal steel, órganos, guitarras, mandolinas… son instrumentos que, puestos al servicio del rock de tradición americana, tienen que sonar a verdad para lograr un empaste exitoso. Y este es el caso.

El arranque de la promoción es un momento estresante pero puede suponer, en ocasiones, un balón de oxígeno que ayuda a coger fuerza para afrontar las dificultades existenciales del día a día. “Es muy ajetreado pero tengo mucha ilusión, acabamos de poner el disco a la venta en la página web de Exile SH Magazine. Solamente hemos fabricado 150 ejemplares, financiados entre José Luis, el batería, y yo mismo”, subraya.

Mientras tanto, se suceden los ensayos y van creciendo canciones como ‘Cicatrices’, ‘Brandy’, ‘Remedios’, ‘El guindo’ o ‘Supernova’ con sus mensajes de curación, de necesidad de refugio, de afrontar de cara las más duras situaciones emocionales y de salir a flote sin dejar de pelear. Canciones repletas de delicadeza, oficio, sentimiento, elegancia y talento que harán las delicias de esa minoría gourmet que no se pierde una actuación de este vasco afincado desde hace décadas en nuestra ciudad.