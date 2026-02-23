El festival Viña Rock se desvincula del fondo israelí KKR e inicia una nueva etapa para "reforzar su independencia"

La empresa gestora del festival Viña Rock pasa a una nueva propiedad "totalmente independiente" tras la salida de KKR. Con esta operación, el certamen queda "completamente desvinculado de cualquier fondo de inversión o estructura empresarial asociada, iniciando una etapa centrada exclusivamente en su identidad cultural y en su comunidad".

Así lo ha anunciado la organización en un comunicado en el que detalla que esta "nueva era" estará "liderada por un equipo con amplia experiencia, dedicado y comprometido, que asume el proyecto con un objetivo claro: devolverlo a su origen, protegerlo y reforzar su independencia". Así, se "fortalecerá la identidad del festival, su vínculo con Villarrobledo y su compromiso cultural y social".

Cabe recordar que desde el pasado años varios artistas han ido anunciado u rechazo a tromar parte en las citas musicales que tengan vinculación con el fondo "proisraelí" KKR.

La organización del Viña Rock detalla que la operación de cambio de propiedad de la empresa gestora se firmó el pasado 13 de febrero y, desde entonces, se están realizando los ceses y trámites administrativos y registrales necesarios, que requieren su propio tiempo hasta quedar reflejados en el Registro Mercantil.

En este marco, Juan Carlos Gutiérrez ha dejado de formar parte de The Music Republic, cesando como directivo y dejando de tener participación societaria en dicha compañía.

Orange Alive Art S.L., sociedad que ha adquirido la empresa gestora del festival, fue constituida el pasado 2 de febrero ante notario en València. Es una entidad "totalmente independiente, participada y dirigida en exclusiva por Juan Carlos Gutiérrez, sin vinculación accionarial ni de gestión con estructuras empresariales anteriores", aclaran.

El objetivo, explican, es redefinir el futuro de Viña Rock "hacia un modelo plenamente independiente" en el que "las decisiones artísticas, culturales y estratégicas responderán exclusivamente a su identidad histórica, a su comunidad y a su compromiso con la música, la libertad de expresión y el respeto".

"En los últimos meses, la comunidad ha expresado con claridad su voluntad de preservar los valores del festival. Esta nueva etapa recoge ese sentir y lo convierte en un compromiso firme: garantizar un Viña Rock que siga siendo un espacio de opinión, diversidad y convivencia para artistas, profesionales y público", exponen.

Una de las prioridades de esta etapa es "proteger Viña Rock, garantizar su continuidad a largo plazo y velar por la seguridad de todas las personas y artistas que hacen posible este festival", agregan.

La organización confirma que la edición de este año se celebrará "con total normalidad" y en las próximas semanas se hará público el cartel definitivo de la edición 2026, que "marcará simbólicamente el inicio de esta nueva etapa y reforzará el retorno a un modelo coherente con los valores culturales y artísticos del festival".