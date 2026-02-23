Cercas, sobre la desclasificación de los papeles del 23-F: "Es un servicio a la democracia; habrá un sitio menos al que agarrarse para contar mentiras"

Cuando el pasado 20 de noviembre se presentó en el Congreso la serie basada en el libro de Javier Cercas 'Anatomía de un instante', sobre el intento de golpe de Estado del 23-F, el escritor le pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hiciera lo posible por desclasificar los documentos relativos al amotinamiento frustrado de 1981. Así lo ha recordado Sánchez en el mensaje en redes sociales en el que ha anunciado su decisión de sacar a la luz esos papeles "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". La reacción de Cercas ha sido tan rápida como inequívoca. "Hoy el presidente del Gobierno hace un servicio a la democracia", ha asegurado.

Como ya hiciera en aquella ocasión en el Congreso, el autor de 'Anatomía de un instante' ha apuntado que la desclasificación de los documentos no aportará ninguna novedad sobre el 23-F, "porque la verdad ya la sabemos", pero sí contribuirá a poner en evidencia las mentiras que se cuentan al respecto . "Yo la pedí [la desclasificación] porque acerca del golpe de Estado del 23 de febrero han circulado y siguen circulando toneladas de bulos y bolas difundidas por periodistas, por políticos, etcétera, desde hace 45 años -explica Cercas-. No podemos aspirar a que con la desclasificación desaparezcan los bulos y las bolas, porque son un negocio, pero al menos habrá un sitio menos al que agarrarse para seguir contando mentiras. A ver si acabamos con las teorías de la conspiración".

La mentira como negocio

El escritor se muestra convencido de que cuando los documentos se hagan públicos, "habrá gente que dirá que esto o lo otro es nuevo y que no se sabía todo", aunque no sea cierto. "La mentira es un negocio, y sobre este tema, más, porque el golpe de Estado del 23 de febrero es el mito fundacional de la democracia española. Entonces, esto al menos contribuirá a que el negocio de la mentira vaya reduciéndose. El Evangelio dice que la verdad nos hará libres, lo cual quiere decir que las mentiras hacen esclavos. Y una democracia con esclavos no es democracia".

Noticias relacionadas

Que la primera reacción del PP tras el anuncio de Sánchez haya sido tachar la medida de "cortina de humo" es, a juicio de Cercas, "una estupidez". "Es una reacción estúpida de una oposición muy torpe, como está demostrando cada día. En algún momento hay que sacar esto, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Esto es una cosa correcta. Yo, cuando el presidente del Gobierno ha hecho cosas que no están bien, he dicho que no están bien. Y cuando hace cosas que están bien, digo que están bien. Punto".