El 'romantasy', las novelas gráficas o la ciencia ficción conquistan al lector joven valenciano
Los libreros de la Comunitat aseguran que la subida generalizada de los precios de los últimos tiempos no se ha traducido en que sus clientes "se corten más a la hora de comprar libros", sino que "lo han asumido"
Coger un libro para leer, sea cual sea su temática, resulta un placer irrechazable. Sea aprovechando momentos de descanso como las pasadas festividades navideñas o como forma de desconectar de la estresante rutina, concentrarse en esas palabras que brotan de las páginas se convierte en una realidad que captura a centenares de miles de valencianos cada día. Un público que, cada vez con más fuerza, tiene entre los jóvenes un nicho de crecimiento.
Lo corroboran así tanto los últimos datos del Ministerio de Cultura –que señalan que tres de cada cuatro personas de entre 14 y 24 años son lectoras, el colectivo más importante en porcentaje en la sociedad– como Juan Pedro Font de Mora, presidente del Gremio de Libreros de València, quién destaca como la subida de empleos que se está registrando en los últimos tiempos en el colectivo que va de los 20 a los 35 años -sin ir más lejos, en 2025 la Comunitat fue uno de los territorios con más descenso anual de jóvenes menores de 25 años parados- se está traduciendo en que este "tipo de cliente está empezando a consumir más". Una realidad que se plasma en el público que llega a este tipo de negocios en la ciudad. Pero, ¿qué géneros los atrapa?
Los que más crecen
Como destaca Pedro F. Medina, presidente de la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), el 'romantasy' -literatura en la que se fusionan elementos fantásticos con el romance- "es el que más ha crecido y del que todo el mundo habla". A pesar de que -explica- no es un género que prolifere entre las publicaciones físicas de las editoriales valencianas, sí reconoce que estas novelas "triunfan" acercando a ese público 'young adult' -jóvenes adultos- y, además, "se pueden mover bien en redes sociales" como Tik Tok o Instagram. Allí, las reseñas o recomendaciones de títulos de este subgénero se han expandido progresivamente hasta dejar actualmente miles de visualizaciones cada día. Una viralización que está ayudando decisivamente a que estas historias generen cientos de millones de euros anuales con sus ventas en todo el mundo.
Sin embargo, no solo el 'romantasy' se abre paso en los gustos de los más jóvenes. En palabras de Font de Mora, en esas adquisiciones en las librerías valencianas también aumentan otros nichos como "la novela gráfica o el manga". Al respecto, Medina añade que la expansión de un género narrativo como los cómics -que esta semana tendrán su Salón en Feria València- "ha subido bastante por la mayor aceptación que tiene en los ámbitos culturales" con relación a años atras. No en vano, los datos del Ministerio de Cultura ya apuntan a que el 14,3 % de los españoles lo tiene entre sus lecturas. Todo ello sin olvidar los siempre atractivos 'thrillers' o una ciencia ficción o fantasía elevada a través de escritores aclamados como -entre otros- Brandon Sanderson y su universo literario -el Cosmere- del que ha vendido entre 40 y 50 millones de libros a nivel mundial.
En ese contexto, el presidente de AEPV asegura que las editoriales -sobre todo las medianas y pequeñas- "ya tienen sus nichos bien definidos", mientras que las más grandes "son las que marcan el calendario y las tendencias". "Nosotros buscamos libros que se puedan vender en el tiempo, que en cinco años puedan seguir sin problemas, que no es algo fácil", añade Medina.
Comprador fiel
Unas ventas que, lejos de estar cayendo en estos últimos tiempos a causa de la subida de precios generalizada -algo que también ha acabado afectando al coste de los libros-, están "de dulce", impulsadas también por un consumidor extranjero que se ha abierto su hueco. Como destaca Juan Pedro Font de Mora, "normalmente el comprador en librería física es fiel". Un hecho importante a la hora de entender sus adquisiciones. "Si antes un libro rondaba los 20 euros, ahora está en 22. No es una subida excesiva y por eso no hemos notado que el cliente se corte más a la hora de comprar. Lo asume", concluye.
Los libros transitan de la multitud de formatos a solo uno
Todos, alguna vez, hemos tenido que sopesar las ventajas y desventajas de llevarnos de una tienda un libro más grande o de tamaño bolsillo, con tapa blanda o con una dura, más llamativo y especial o menos significativo. Versiones diferentes que, como explica Pedro F. Medina, acaban estando marcadas por "el público al que te dirijas". En esa realidad, el presidente de la Associació d'Editorials del País Valencià resalta que “el mercado está derivando en que si antes se hacía muchos formatos de un mismo libro, ahora se elige solo uno”. No en vano, recalca, “no hay un ‘best seller’ que los necesite todos”.
Y, si uno se pregunta qué triunfa más, si la tapa dura o la blanda, el resultado daría la victoria a la segunda -más manejable y económica-. Eso sí, confirman desde las librerías valencianas, se acaba "vendiendo de todo". “La tapa blanda siempre ha sido una opción acertada, pero cuando es un regalo como los de Navidad, se vende más la tapa dura”, resalta al respecto Juan Pedro Font de Mora. Para Medina, “no hay una tendencia exacta” porque “depende del público al que te vayas a dirigir”, aunque sí deja una clave. “Un libro que se vende en tapa blanda, se puede pasar a la dura para hacer una edición coleccionista”, puntualiza.
