El 'romantasy', las novelas gráficas o la ciencia ficción conquistan al lector joven valenciano

Coger un libro para leer, sea cual sea su temática, resulta un placer irrechazable. Sea aprovechando momentos de descanso como las pasadas festividades navideñas o como forma de desconectar de la estresante rutina, concentrarse en esas palabras que brotan de las páginas se convierte en una realidad que captura a centenares de miles de valencianos cada día. Un público que, cada vez con más fuerza, tiene entre los jóvenes un nicho de crecimiento.

Lo corroboran así tanto los últimos datos del Ministerio de Cultura –que señalan que tres de cada cuatro personas de entre 14 y 24 años son lectoras, el colectivo más importante en porcentaje en la sociedad– como Juan Pedro Font de Mora, presidente del Gremio de Libreros de València, quién destaca como la subida de empleos que se está registrando en los últimos tiempos en el colectivo que va de los 20 a los 35 años -sin ir más lejos, en 2025 la Comunitat fue uno de los territorios con más descenso anual de jóvenes menores de 25 años parados- se está traduciendo en que este "tipo de cliente está empezando a consumir más". Una realidad que se plasma en el público que llega a este tipo de negocios en la ciudad. Pero, ¿qué géneros los atrapa?

Los que más crecen

Como destaca Pedro F. Medina, presidente de la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), el 'romantasy' -literatura en la que se fusionan elementos fantásticos con el romance- "es el que más ha crecido y del que todo el mundo habla". A pesar de que -explica- no es un género que prolifere entre las publicaciones físicas de las editoriales valencianas, sí reconoce que estas novelas "triunfan" acercando a ese público 'young adult' -jóvenes adultos- y, además, "se pueden mover bien en redes sociales" como Tik Tok o Instagram. Allí, las reseñas o recomendaciones de títulos de este subgénero se han expandido progresivamente hasta dejar actualmente miles de visualizaciones cada día. Una viralización que está ayudando decisivamente a que estas historias generen cientos de millones de euros anuales con sus ventas en todo el mundo.

Sin embargo, no solo el 'romantasy' se abre paso en los gustos de los más jóvenes. En palabras de Font de Mora, en esas adquisiciones en las librerías valencianas también aumentan otros nichos como "la novela gráfica o el manga". Al respecto, Medina añade que la expansión de un género narrativo como los cómics -que esta semana tendrán su Salón en Feria València- "ha subido bastante por la mayor aceptación que tiene en los ámbitos culturales" con relación a años atras. No en vano, los datos del Ministerio de Cultura ya apuntan a que el 14,3 % de los españoles lo tiene entre sus lecturas. Todo ello sin olvidar los siempre atractivos 'thrillers' o una ciencia ficción o fantasía elevada a través de escritores aclamados como -entre otros- Brandon Sanderson y su universo literario -el Cosmere- del que ha vendido entre 40 y 50 millones de libros a nivel mundial.

Libros de autores como Brandon Sanderson, en una librería valenciana. / Francisco Calabuig

En ese contexto, el presidente de AEPV asegura que las editoriales -sobre todo las medianas y pequeñas- "ya tienen sus nichos bien definidos", mientras que las más grandes "son las que marcan el calendario y las tendencias". "Nosotros buscamos libros que se puedan vender en el tiempo, que en cinco años puedan seguir sin problemas, que no es algo fácil", añade Medina.

Comprador fiel

Unas ventas que, lejos de estar cayendo en estos últimos tiempos a causa de la subida de precios generalizada -algo que también ha acabado afectando al coste de los libros-, están "de dulce", impulsadas también por un consumidor extranjero que se ha abierto su hueco. Como destaca Juan Pedro Font de Mora, "normalmente el comprador en librería física es fiel". Un hecho importante a la hora de entender sus adquisiciones. "Si antes un libro rondaba los 20 euros, ahora está en 22. No es una subida excesiva y por eso no hemos notado que el cliente se corte más a la hora de comprar. Lo asume", concluye.