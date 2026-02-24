Mujeres en la Guerra Civil, el corto animado que aspira a un Goya

Año 1936. En una España ya rota tras el inicio de la Guerra Civil, las mujeres no se quedan de brazos cruzados ante el Golpe de Estado. Cogen las armas para defender sus derechos adquiridos durante la Segunda República, del voto al divorcio pasando por la igualdad jurídica. Conquistas todas ellas que acabarían suprimidas bajo el franquismo, pero cuya historia de lucha y resistencia centran el corto animado 'Carmela', creado principalmente por el estudio valenciano Pangur Animation y que está nominado a los Goya 2026 que se celebrarán el próximo 28 de febrero en la categoría de 'Mejor cortometraje de animación'.

Un proyecto realizado con la técnica de stop motion -que consiste en crear la ilusión del movimiento en objetos inanimados fotografiándolos fotograma a fotograma- y la ayuda del 3D que, como relata el director de animación de la firma ubicada en el barrio de Benimámet, Vicente Mallols, surgió de sus propias inquietudes. "Era una idea a la que llevaba unos cinco años dándole vueltas, porque siempre me ha interesado todo el tema de la Guerra Civil", explica sobre ese inicio de un corto que acabó naciendo "de la pregunta de por qué las mujeres decidieron coger un fusil e ir al frente de manera voluntaria".

"Había que contextualizar que venían de haber conseguido una serie de derechos", añade sobre una realidad que, considera, había que "traerla y conectarla con el presente", como una forma de reflejar en 15 minutos esa memoria de los cientos y cientos de mujeres que, como 'Carmela', batallaron por mantener lo conquistado. Una lucha, recordada, que está teniendo su recompensa. Porque como reconoce Mallols, pese a que su producción ha tenido "un recorrido corto", ya cuentan con decenas de premios y "estamos muy abrumados". Sin ir más lejos, a finales del pasado año, recibieron el premio Lola Gaos en la categoría de 'Animación', algo que "ya fue tremendo para nosotros". Ahora, enfatiza, "estar nominados al Goya es un premio y una alegría, sobre todo porque el corto pueda tener más visibilidad".

Un 'frame' del cortometraje 'Carmela' de Pangur Animation. / Pangur Animation

Segunda nominación

El hito, eso sí, no es su primera nominación. No en vano, Pangur -un estudio formado hace algo más de diez años por cuatro socios "que nos conocimos en otra productora y nos dimos cuenta de que funcionábamos bien trabajando juntos"- ya estuvo en la terna por ganar otro 'cabezón' en 2024 como productores de 'Becarias', otro corto animado -por el que "decidimos apostar y financiarlo"- realizado también con stop motion.

Ambos cortometrajes son, a fin de cuentas, una de las pruebas de que es "un trabajo que nos apasiona" y con el que, a lo largo de su trayectoria, han colaborado ya con empresas destacadas como Hasbro, Warner o Nestlé. "Todo se construye con las manos, los decorados, los muñecos y luego, cada proyecto al ser distinto, hay una motivación de hacer I+D y tratar de buscar la forma de hacer cada personaje", destaca Mallols sobre unas iniciativas en las que pueden llegar a estar involucradas hasta "30 o 40 personas" -como es el caso de 'Carmela'- y en las que se combinan esos trabajos propios con unos encargos "que tenemos que hacer para subsistir".

Suchard y nuevos proyectos

Esa dualidad de proyectos se pudo ver estas pasadas Navidades con la 'magia' animada de un anuncio emblemático como el de Suchard. Comercial que, en esta ocasión, llevaba la firma de Pangur y que, para el estudio, fue "fantástico, pero también un reto muy importante que nos ha servido para aprender".

No es, sin embargo, el único proyecto que tiene en marcha un estudio que está intentando "hacer un corto propio al año, que de momento lo estamos consiguiendo". Para el otro lado del Atlántico, coproduciendo, también están inmersos en la realización "de una serie infantil en Chile" protagonizada por dos pingüinos, Sissi y Caesar. "Nuestra fórmula de vida es viajar por festivales y mercados y darnos a conocer", remarca el dirigente sobre un camino que no va a parar, ya que actualmente "tenemos varios cortos en desarrollo y estamos esperando a que surjan también nuevos".

Vicente Mallols, director de Pangur Animation, junto a algunos de sus personajes. / Pangur Animation