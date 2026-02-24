FAR València suma a Rubén Blades, Gipsy Kings, Rinocerose y Judeline a su cartel y se consolida en la Marina Nord con el modelo de Noches del Botánico

El festival FAR València refuerza su apuesta por convertir la Marina Nord en un espacio estable de conciertos del verano valenciano, tomando como modelo de referencia el ciclo Noches del Botánico de Madrid. La edición de 2026, que se celebrará durante todo el mes de julio, ha incorporado este martes varios nuevos nombres de peso, como Rubén Blades, Gipsy Kings, Rinocerose y Judeline, que se suman a los artistas ya anunciados anteriormente, entre ellos Jean Michel Jarre, ZZ Top o Belle and Sebatian entre otros.

El ciclo está promovido por las promotoras Mundosentidos, Tranquilo Música y Serious Fan Music, tres empresas con una larga trayectoria en la escena musical valenciana. Dirigida por Julio Martí, Serious es también la organizadora del ciclo Noches del Botánico de Madrid, un formato de festival de ciclo que ha servido de modelo para el FAR porque "permite ofrecer excelencia artística, innovación y llegar a públicos muy diversos sin caer en la macroaglomeración”, según ha explicado Lorenzo Pérez Díaz, de Mundosentidos, durante la presentación del cartel. “Queremos quedarnos mucho tiempo en la Marina Nord y consolidar este espacio como referente cultural de València”.

Alternativa privada a los conciertos de Viveros

Los promotores han subrayado que FAR aspira a convertirse en una alternativa privada a los tradicionales Conciertos de Viveros, organizados por el Ayuntamiento durante la Gran Fira de Juliol.

“Viveros seguirá existiendo, pero es importante que desde la empresa privada desarrollemos modelos alternativos, sostenibles económica y medioambientalmente”, ha señalado Julio Martí. “La Marina Nord tiene una accesibilidad excelente, capacidad adecuada y unas condiciones técnicas que nos permiten ofrecer conciertos con un sonido de máxima calidad para todas las generaciones”.

En este sentido, FAR busca posicionarse como el complemento natural al Roig Arena, apostando por conciertos de formato pequeño y medio, con una cuidada experiencia sonora y una programación ecléctica.

Petición de ayuda al Ayuntamiento por los problemas de ruido

Uno de los puntos más sensibles abordados durante la rueda de prensa ha sido la problemática del ruido generado por los locales de ocio de la Marina Nord, que el pasado verano estuvo a punto de comprometer varios conciertos.

“Los chiringuitos están en una situación complicada y generan una contaminación acústica que el año pasado casi nos cuesta conciertos como el de Santana. Fito Páez se quejó directamente”, ha recordado Pérez Díaz. “Este año tenemos 20 conciertos y una inversión muy importante. No podemos estar sometidos a otros negocios. Apelamos a las administraciones públicas para que las condiciones sean las que deben ser”.

Los organizadores han anunciado que mantendrán reuniones con el consistorio para evitar que estos problemas se repitan.

Incorporaciones al cartel

Entre las principales novedades anunciadas este martes destaca Rubén Blades, leyenda viva de la música latina, que actuará el 21 de julio; los Gipsy Kings, referentes mundiales de la rumba y el pop flamenco, que cerrarán la recta final del festival el 30 de julio; Rinocerose, que presentará un espectáculo especial junto a OMD el 17 de julio; y Judeline, una de las artistas emergentes más destacadas del panorama nacional, que actuará el 10 de julio junto a Silvana Estrada.

Jean-Michel Jarre en concierto en 2017. / HUGO MARIE

Todas las fechas del FAR València 2026

El festival arrancará el 8 de julio en la Ciutat de les Arts i les Ciències con Jean-Michel Jarre, y continuará en la Marina Nord con la siguiente programación:

8 julio – Jean-Michel Jarre

9 julio – Babasónicos

10 julio – Silvana Estrada + Judeline

11 julio – Meute

12 julio – Luz Casal

14 julio – Elvis Crespo

15 julio – Antoñito Molina

16 julio – Rick Astley

17 julio – OMD + Rinocerose

18 julio – Belle & Sebastian + Xoel López

21 julio – Rubén Blades

22 julio – ZZ Top

23 julio – Judith Hill + LP

24 julio – M-Clan

26 julio – Rodrigo Cuevas

27 julio – Young Miko

29 julio – El Mató a un Policía Motorizado + Depresión Sonora

30 julio – Gipsy Kings

31 julio – Marta Santos