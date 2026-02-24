Hans Zimmer, Dani Fernández o Suede en València: estos son los conciertos de marzo en el Roig Arena

El Roig Arena se prepara para un mes de marzo repleto de música en directo, con una programación que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales. A continuación, se detalla la agenda completa de actuaciones previstas en el recinto valenciano:

7 de marzo – Heineken House

Heineken presenta Heineken House 2026, su primer festival de música en el Roig Arena. El evento reunirá a Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie, James, Ley DJ y Don Fluor en una jornada que celebrará la música en directo con un cartel de primer nivel.

7 de marzo – La Fuga y Benito Kamelas (Entradas agotadas)

En paralelo a Heineken House, el Auditorio Roig Arena acogerá los conciertos de La Fuga y Benito Kamelas, dos formaciones fundamentales del rock nacional que compartirán escenario en una noche irrepetible.

13 de marzo – Remember del Arena

Grandes referentes de la música remember y electrónica se dan cita en el Roig Arena en un evento concebido para convertirse en la referencia musical de la tarde fallera. El espectáculo ofrecerá una producción técnica de alto nivel junto con sonido e iluminación de última generación.

14 de marzo – Kakkmaddafakka

La banda noruega Kakkmaddafakka debuta en el Auditorio Roig Arena con un concierto en el que presentarán las canciones de su esperado octavo álbum de estudio, sin olvidar éxitos como “Restless”, “Naked Blue” o “Forever Alone”.

15 de marzo – Loboda

La cantante ucraniana Svitlana Loboda repasará su trayectoria musical, con un espectáculo que integra desde sus primeras composiciones hasta sus éxitos internacionales más recientes, todos ellos presentados bajo nuevos arreglos musicales.

20 de marzo – Dani Fernández

El cantante madrileño traerá la gira “La Insurrección Tour” al Roig Arena para ofrecer el primero de los dos conciertos programados en el recinto valenciano.

20 de marzo – ASCO (Entradas agotadas)

El DJ y productor italiano ASCO actuará en el Auditorio Roig Arena acompañado de la Symphony of Caos en un espectáculo único que fusiona música sinfónica, tecnología avanzada y una narrativa multisensorial envolvente.

21 de marzo – Freestyle World Tour

Intrépidos pilotos desafiarán la gravedad con acrobacias y maniobras extremas en un show cargado de adrenalina. El rugido de los motores y la energía del público convertirán la velada en una experiencia inolvidable.

21 de marzo – Hades66

El artista puertorriqueño Hades66, una de las voces más destacadas de la nueva generación del trap y la música urbana, llega al Auditorio Roig Arena con un directo cargado de energía, ritmo y lirismo.

24 de marzo – Suede (Entradas agotadas)

Tras recorrer Reino Unido, la gira del icónico grupo Suede llega al Auditorio Roig Arena para presentar su nuevo y aclamado álbum “Antidepressants”.

26 de marzo – Hans Zimmer (Entradas agotadas)

El prestigioso compositor Hans Zimmer, ganador de múltiples premios Óscar y Grammy, actuará por primera vez en el Roig Arena con su espectáculo “Hans Zimmer Live – The Next Level”, un show que redefine la experiencia del directo orquestal.

28 de marzo – The Dead South

La banda canadiense The Dead South llega al Auditorio Roig Arena con un concierto en el que presentarán su último trabajo, “Chains & Stakes”, fieles a su estilo inconfundible.

29 de marzo – Mulán

El mes cerrará con el musical familiar “Mulán: Honor, lealtad, valor”, una producción basada en la célebre leyenda china. La obra destaca por su mensaje inspirador, nuevos personajes cómicos, canciones originales y una puesta en escena que invita a reflexionar sobre la valentía y la ruptura de estereotipos.