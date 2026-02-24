El Museo de Bellas Artes exhibirá el "Bodegón con flores" de Brueghel, recuperado en una operación internacional entre España e Italia, tras haber sido exportada ilegalmente

"Bodegón con flores" de Brueghel fue recuperada en la Operación ‘Altarpiece’, desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Cultura, la Guardia Civil, y el Arma dei Carabinieri de Italia, junto con otros 68 bienes culturales de gran valor que se habían exportado de manera ilegal de España a Italia. Una investigación que comenzó en 2023 y que su restitución a España se hizo efectiva en julio de 2025. Este óleo sobre tabla (35 x 28 cm) realizado hacia 1625 posiblemente por el pintor flamenco Jan Brueghel, propiedad del Ministerio de Cultura, ya forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes y, cuando esté 'limpio' será exhibido. Como también lo será el ‘Retrato de Manuel Godoy’, óleo sobre lienzo (71 x 62 cm) fechado en 1815 y realizado en Roma por José de Madrazo; y ‘La fillete à la soupe’, óleo sobre lienzo (81 x 54 cm) de la artista María Blanchard, realizado en París en 1924.

Carmen Ortí y González Tornel observan el ‘Retrato de Manuel Godoy’ de Madrazo y ‘La fillete à la soupe’ de María Blanchard / GVA

Las tres piezas "maestras" y "excepcionales", según Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes, han sido mostradas en la sala de pintura medieval valenciana del museo en un acto al que han asistido, entre otros, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau; la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí Ferre; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso Rodríguez; la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León; y el director general de Cultura Miquel Nadal. Las piezas, incidió González Tornel, pasan a formar parte de una "rica colección" que "tiene huecos y se debe rellenar para poder contar lo que ha pasado".

Los óleos de Madrazo y Blanchard, petición expresa del Bellas Artes al Ministerio, corresponden, el primero -adquirido por 50.000 euros-, a la primera etapa de José de Madrazo en Roma, donde pinta a personalidades de la nobleza y del mundo de la pintura, coincidiendo con el exilio de Manuel Godoy, favorito y primer ministro de Carlos IV, al que retrata de perfil, con un marcado estilo neoclásico que recuerda a la medallística romana. Mientras que, ‘La fillete à la soupe’, adquirida por 120.000 euros, es una pieza capital para entender la reformulación de la pintura figurativa tras el cubismo.

Buena relación entre instituciones

Entre el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí Ferre todo fueron durante el acto buenas palabras y guiños de colaboración. El Bellas Artes, museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunitat Valenciana, crece, dijo Marti Grau por la "voluntad de colaboración" entre instituciones. Entidades, incidió, que dejan aparcadas sus diferencias políticas para "unirse" por la Cultura.