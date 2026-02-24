El teatro La Mutant de València se consolida como espacio de creación, investigación y apoyo a las artes vivas

La temporada arranca en La Mutant con una firme apuesta por los lenguajes escénicos contemporáneos y el cuerpo tanto como territorio político como poético. El teatro del barrio del Grau mantiene su identidad como centro municipal de artes vivas con una programación que sitúa la investigación escénica y los lenguajes híbridos en el centro.

Los días 27 y 28 de febrero, la joven compañía Las Nenas presenta ‘Torcidxs’, una pieza donde la performance se funde con la improvisación, el texto, la irreverencia y la frescura. Las integrantes de esta joven compañía corporizan el deseo de ser algo diferente a sí mismas, provocando una vorágine de juicios e identidades que lo rompe todo y celebra el fracaso.

El mes siguiente, las jornadas del 7 y el 8 de marzo, Paula Romero y Javier Hedrosa conducen el taller ‘Prácticas coreográficas desde la apropiación y la copia’, una propuesta de mediación artística a partir de la apropiación y la copia, derivadas del proceso de creación de ‘Escrituras no creativas’ y ‘Escrituras fantasma’. Con el cuerpo como eje, ambos artistas trabajarán los materiales mediante el movimiento, con el fin de generar nuevas partituras que no sigan un modelo original.

Los días 20 y 21 de marzo visita el TEM Candela Capitán con un solo de 45 minutos titulado ‘The Death at The Club’, que investiga la espectacularidad del club alegórico a través de la música electrónica y pone a prueba la resistencia del cuerpo y los límites de la danza mediante la repetición insistente de un único patrón de movimiento.

En abril, ‘LaLonja. El Otro Fútbol’ propone una jornada audiovisual que analiza el fútbol como fenómeno cultural, social e identitario, conectando cine, creación contemporánea y contexto social. Con una cuidada selección de piezas audiovisuales y conversaciones con profesionales, el evento ofrece nuevas formas de entender la relación con el llamado deporte rey.

Alberto Velasco toma el relevo el 10 de mayo con ‘La jácara de los cuerpos imposibles’, con dramaturgia de Ruth Rubio a partir de textos del Siglo de Oro español, con autores como Calderón de la Barca, Ana Caro de Mallén, Guillén de Castro, Juan Pérez de Montalbán y Lope de Vega. Interpretada por Lucía Arestegui, Joan Galo y el propio Velasco, la pieza reinterpreta el canon desde una mirada inclusiva y contemporánea.

Finalmente, los días 15 y 16 de mayo, la actriz y bailarina francoespañola radicada en Suiza Mathilde Carmen Chan Invernon firma ‘BELL END’, una performance coreográfica y sonora que examina los mecanismos de dominación inscritos en los microgestos y el lenguaje cotidiano.

Degustación bimensual de música emergente

La Mutant refuerza su compromiso con la música en directo a través del ciclo Cero en conducta, que esta temporada consta de tres citas. Los conciertos reúnen propuestas heterogéneas y emergentes del panorama actual.

La primera será el 21 de febrero con Alizzz, figura clave del nuevo pop español. El artista catalán viene impulsado por su segundo álbum, ‘Conducción Temeraria’, y el éxito de “Callaíto”. El directo será un viaje emocional y compartido donde su mezcla de pop, rock y electrónica va a cobrar una nueva vida en una actuación centrada en la cercanía con el público.

El 6 de marzo será el turno de Stereo Madness y Biberón. Los primeros son un grupo madrileño con una línea musical plagada de referencias y guiños a la música funky. Con sus talkboxs, sintetizadores, baterías, guitarras y bajos dotados de groove, consiguen dar una sensación de frescura y renovación a un movimiento que necesitaba reinventarse. Con una perspectiva profunda, sus integrantes miran hacia atrás, tomando referencias tanto estéticas como musicales de una era ya pasada a la que les dan un toque moderno.

El madrileño Biberón es un artistas que esquiva los moldes del mainstream. En su trayectoria ha lanzado varios álbumes y EP con producciones casi siempre firmadas por él mismo y colaboraciones que van desde superreservao hasta roomtrash6 y Johnnyfuu.

Por último, el 8 de mayo llegarán Lorea, quien apuesta por un sonido propio que oscila entre el ambient y el pop experimental con colchones de sonido espaciales, melodías suaves, percusiones con vida propia y letras sentimentales, y Rebe, cuya habilidad para amontonar arreglos sobre el esquema propio de una canción pop hasta deformarlo hacen difícil situarla en ningún género. Su repertorio se nutre de pequeñas leyendas sobre sí misma, teatrales enredos de amor que son dulces, amargos, ridículos, ardientes y catastróficos,

Zona de prueba, ensayo y error

Zona Grisa, el ciclo dedicado a procesos en desarrollo, acoge el 29 de abril ‘El futuro como trabajo escénico’, proyecto de investigación de Sofía Asencio para pensar sobre la no linealidad del tiempo. y el 13 de mayo ‘Casi normales’, dirigida por Lucía Jaén y creada por la misma Jaén, Rocío Pérez y Malén Iturri, que plasman cómo la incomodidad colectiva que duerme en nuestro interior está dañada por los procesos de normalización.

La Mutant apuesta, un año más, por los lenguajes escénicos contemporáneos. / ED

“La Mutant potencia esta temporada su actividad de mediación reforzando el vínculo con la universidad, los estudios superiores y profesionales de danza, y otros centros de residencia y creación. En este marco, el ciclo Zona Grisa impulsa procesos de investigación y experimentación escénica, y afianza al centro de artes vivas como referencia nacional para artistas que asumen el riesgo como metodología de trabajo”, declara la directora de La Mutant, Tatiana Clavel.

A este respecto, la programadora ha destacado su intención de seguir profundizando en esta línea para convertir el espacio municipal en un centro de investigación escénica de referencia y, para ello, planea activar la iniciativa Mutant Documenta, con dispositivos de documentación y transferencia de conocimiento desde la práctica, como podcast y publicaciones, junto a talleres y laboratorios que acompañen y den continuidad a los procesos de creación.

Por último, la experimentación circense llegará a La Mutant con Contorsions, del 18 al 21 de junio, dedicado al circo contemporáneo.