El Teatro Principal de Valencia acoge 'Matres', obra que explora la infancia y la maternidad con humor y sensibilidad

El Teatro Principal acoge el espectáculo ‘Matres’, una producción de la compañía Campi Qui Pugui, dirigida por Rosa Díez, que se podrá ver el 27 y 28 de febrero.

Aitana Giralt, Cristina García, Erik Varea, Jordi Pedrós interpretan y firman el texto junto a Marc Espinosa. La obra obtuvo el premio Premio del Público de la Mostra d’Igualada 2025 al Mejor espectáculo; Mejor autoría en los Premios FETEN 2025 y Mejor espectáculo familiar de los Premis de la Crítica d’Arts Escèniques de Catalunya 2025.

‘Matres’ es un espectáculo que nace de lo más íntimo para llegar a un sentimiento universal. Es una propuesta de teatro de texto, que combina la interpretación actoral con máscara, con el uso de títeres, en un formato mediano-grande para escenario. Se trata de una historia basada en la vivencia personal de Jordi Pedrós, uno de sus creadores, sobre los sentimientos y las preguntas que se encontró en su infancia cuando su madre murió.

Matres se podrá ver en el teatro Principal / @ArianBotey

Es la historia de un niño que crece en un pequeño pueblo rodeado de pájaros, de flores de manzanilla y de tres mujeres de tres generaciones: la madre, la abuela y la tía. Las tres madres de Jordi, el niño. Cuatro intérpretes al servicio de una historia que trata la infancia, la maternidad y la muerte, pero sobretodo la vida, con naturalidad y humor.

El espectáculo está creado con el asesoramiento de la pedagoga Alba Pelegrí, especialista en acompañamiento al duelo de jóvenes y de los más pequeños. Pero también, afirman desde la compañía, es un espectáculo que refleja el amor de una vida entera, como homenaje a tres mujeres de tres generaciones y a las muchas maneras que hay de amar y cuidar; a las diferentes madres que acompañan en la vida.