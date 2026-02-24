El Teatro Principal de Valencia acoge 'Matres', obra que explora la infancia y la maternidad con humor y sensibilidad
La obra 'Matres', que se representará el 27 y 28 de febrero, combina interpretación con máscaras y títeres, y está basada en la experiencia personal de Jordi Pedrós tras la muerte de su madre
El Teatro Principal acoge el espectáculo ‘Matres’, una producción de la compañía Campi Qui Pugui, dirigida por Rosa Díez, que se podrá ver el 27 y 28 de febrero.
Aitana Giralt, Cristina García, Erik Varea, Jordi Pedrós interpretan y firman el texto junto a Marc Espinosa. La obra obtuvo el premio Premio del Público de la Mostra d’Igualada 2025 al Mejor espectáculo; Mejor autoría en los Premios FETEN 2025 y Mejor espectáculo familiar de los Premis de la Crítica d’Arts Escèniques de Catalunya 2025.
‘Matres’ es un espectáculo que nace de lo más íntimo para llegar a un sentimiento universal. Es una propuesta de teatro de texto, que combina la interpretación actoral con máscara, con el uso de títeres, en un formato mediano-grande para escenario. Se trata de una historia basada en la vivencia personal de Jordi Pedrós, uno de sus creadores, sobre los sentimientos y las preguntas que se encontró en su infancia cuando su madre murió.
Es la historia de un niño que crece en un pequeño pueblo rodeado de pájaros, de flores de manzanilla y de tres mujeres de tres generaciones: la madre, la abuela y la tía. Las tres madres de Jordi, el niño. Cuatro intérpretes al servicio de una historia que trata la infancia, la maternidad y la muerte, pero sobretodo la vida, con naturalidad y humor.
El espectáculo está creado con el asesoramiento de la pedagoga Alba Pelegrí, especialista en acompañamiento al duelo de jóvenes y de los más pequeños. Pero también, afirman desde la compañía, es un espectáculo que refleja el amor de una vida entera, como homenaje a tres mujeres de tres generaciones y a las muchas maneras que hay de amar y cuidar; a las diferentes madres que acompañan en la vida.
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido
- La bandera con el águila bicéfala, entre la afición del Real Madrid en el Roig Arena
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà
- El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
- Felipe VI durante su visita al Roig Arena por la final de la Copa del Rey
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario de la gigafactoría