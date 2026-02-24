Los valencianos Pablo Arévalo y Pau Cutanda ganan el IV Concurso de Música Antigua Before Beethoven Emergents

Los valencianos Pablo Arévalo y Pau Cutanda se han proclamado ganadores de la cuarta edición del Concurso de Música Antigua Before Beethoven Emergents que promueve la soprano valenciana Èlia Casanova con el objetivo de dar oportunidades a los jóvenes intérpretes y formaciones musicales de música antigua y facilitarles su incorporación al ámbito profesional.

La final, celebrada en la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficencia de Valencia, también ha contado con la participación del ensemble La Trifora. Ambas formaciones han sido evaluadas por un jurado integrado por la cantante Èlia Casanova, David Antich (concertista y profesor de flauta de pico) y Mónica de Quesada (miembro del Patronato de Les Arts), quienes han destacado el alto nivel mostrado por los dos finalistas.

El dúo de violín y chelo ha presentado un programa integrado por Sonatas para violín y bajo de José Herrando tituladoTiempo de Primavera, con el que reivindican a este compositor de origen valenciano que pronto se trasladó a Madrid, y que es una figura tan enigmática como clave en el desarrollo de la música instrumental del Barroco en el territorio hispánico.

El premio permitirá a los ganadores grabar su primer disco profesional con La Tendresa Records, así como ofrecer un concierto en la VI edición delFestival Before Beethoven Fest, y otro en el "Cicle de Música de cambra Vicent Garcés" de Faura, y disfrutar de una cuenta PRO en Redmusix.com durante un año.

Por otro lado, la Fundació Cultural CdM y la asociación La Serranía Música y Cultura patrocinarán sendos conciertos a realizar en la Comunidad Valenciana a uno de los grupos participantes en el concurso, aún por determinar.

Tras la cuarta edición de este concurso Èlia Casanova se muestra muy satisfecha “por la acogida que el concurso está teniendo en el ámbito de la música antigua así como por el nivel de todos los grupos e intérpretes que participan, lo que pone de relieve que era necesario crear una iniciativa de este tipo que facilite a los músicos que empiezan sus primeros pasos en su carrera profesional. Nuestra idea es seguir potenciando este Concurso además de nuestro Festival y nuestro proyecto pedagógico”.

La iniciativa, que organiza el sello discográfico La Tendresa Records, la plataforma web RedMusix.com, y la asociación Orienta ONL, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura, el Ayuntamiento de València, el Ayuntamiento de Faura, el Centre Cultural La Beneficència, la Fundación Cultural Musical CdM, CISMA.ART, Confraria de Santa Llúcia, asociación La Serranía Música y Cultura, la periodista cultural Cristina Quilez y las Bodegas Chozas-Carrascal.

Sobre los ganadores

Pablo Arévalo Pérez (violín) inicia precozmente sus estudios musicales, realizandolos Estudios Superiores en ESMAR, (Valencia). En 2025 finaliza el Grado de Interpretación en la especialidad de Violín, obteniendo Matrícula de Honor en la presentación de su Trabajo Final de Grado ‘Guía práctica para la interpretación del tango con el violín’. Amplía su formación asistiendo a diferentes festivales y masterclasses de reconocidos intérpretes y participa en cursos de formación en toda Europa.

Durante el curso actual, formaliza sus estudios en Violín Barroco en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, junto a los profesores Elvira Martínez y Sergio Suárez.

Es miembro y habitual concertino en varias orquestas jóvenes del panorama regional valenciano. En el ámbito profesional, ha colaborado con la Orquesta de Valencia y colabora de manera habitual con la Orquesta Sinfónica de Castellón o la Orquesta de Cámara de Mallorca, entre otras agrupaciones.

Asimismo, colabora con algunas de las agrupaciones valencianas especializadas en la interpretación de la música antigua más destacadas como Capella de Ministrers, Música Trobada, Harmonia del Parnàs o Mediterrània Consort.

Es cofundador y codirector de la Camerata La Stravaganza, ensemble de cuerdas formado por jóvenes intérpretes de la Comunidad Valenciana.

Pau Cutanda Suñén (cello) estudió en el Conservatorio Josep Iturbi de València, con Elena Solanes, y es miembro de la Camerata La Stravaganza desde su fundación. Ha sido miembro de la Concertgebouw Young de Ámsterdam (2023) trabajando con Andrés Orozco Estrada y tocando con Maria Dueñas, es miembro habitual de la Orquesta Filarmónica de la Universitat de València desde 2021, de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana desde 2023 y de la Joven Orquesta de Federaciones musicales desde 2025.

También ha formado parte en el proyecto ESMAR YouthOrchestra el 2020. Es ganador de varios premios y en 2021 recibió la mención de honor en la categoría de violonchelo del Concurso Internacional Gustav Mahler Prize y el tercer premio en el XXIII Concurso de Violonchelo Luthiers Clar.

Ha participado como músico, en la Orquesta Filarmónica de València y en la Orquesta Filarmónica de la Comunidad Valenciana, trabajando con Gustavo Dudamel.

En 2025 ha sido solista con la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana y con la Joven Orquesta de Federaciones Musicales junto a Carla Sauri Lerma. En octubre de 2025 tocó como solista en el Palau de la Música de Valencia y en enero de 2026 en el Palau de les Arts de Valencia junto a la Orquesta Filarmónica de la Universitat de València.