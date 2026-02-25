La actriz María Albiñana será la nueva directora del festival Cinema Jove de València

La actriz, periodista y directora valenciana María Albiñana ha sido elegida como nueva directora de Cinema Jove, poniendo fin a meses de incertidumbre en la dirección del certamen, tras la salida de su anterior responsable, Carlos Madrid. Albiñana, que era hasta ahora responsable de la sección de series del festival, tendrá menos de cuatro meses para preparar la próxima edición, prevista para el mes de junio.

La designación se produce después del proceso selectivo impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), que comenzó con una treintena de candidaturas y quedó reducido a cinco finalistas tras una primera criba basada en los méritos curriculares. La entrevista personal, que suponía el 40% de la puntuación final, ha sido determinante para la elección definitiva de Albiñana.

Junto a ella, habían pasado a la fase final Ana Catalá -integrante como Albiñana del anterior equipo directivo del festival-, Deborah Micheletti (directora de la Bienal Dona i Cinema), Pau Montagud (director de Docs València) y Jorge Vañó (responsable de Animalcoi y La Invertida Mostra de Cinema Queer).

Un relevo esperado

La noticia llega tras una prolongada etapa de dirección interina. El contrato de Carlos Madrid venció en marzo del pasado año y tuvo que prorrogarse de urgencia para garantizar la celebración de la 40ª edición del festival. Una vez finalizado ese contrato en verano, Cinema Jove quedó nuevamente sin dirección, lo que obligó al IVC a asumir temporalmente la gestión del certamen mientras se resolvía el proceso selectivo.

Las dificultades administrativas, la falta de personal y la imposibilidad legal de recurrir a nuevos contratos menores llevaron al organismo a optar por un concurso público que garantizara transparencia, estabilidad y adecuación a la normativa vigente.

Perfil de la nueva directora

Nacida en Valencia en 1984, María Albiñana es licenciada en Danza Clásica por el Conservatorio Superior de Danza de Valencia y en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Es miembro de la Unión de Actores y Actrices y de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Cuenta con una sólida trayectoria como actriz en cine, teatro y televisión, además de una destacada carrera como creadora y directora. Su trabajo en series digitales le valió varios reconocimientos internacionales, como el premio a Mejor Actriz de Comedia en LA Webfest y nominaciones en festivales como Roma Web Awards y New Jersey Webfest.

Desde hace años está estrechamente vinculada a Cinema Jove, donde cofunda y dirige la sección de series digitales, un área clave en la modernización del festival. En 2020 creó junto al director australiano Luke Eve la serie Cancelled, rodada durante el confinamiento y con más de tres millones de visualizaciones. Su continuación, ReCancelled, superó los seis millones y fue nominada en los Premios Berlanga.

En 2023 produjo y protagonizó el largometraje UnCancelled, pendiente de estreno.

Cuatro meses para la 41ª edición

Con la 41ª edición del festival prevista para el próximo mes de junio, el nuevo equipo directivo tendrá por delante el reto de ultimar una programación que ha avanzado en paralelo gracias a varios contratos menores ya formalizados por el IVC.

Entre ellos figuran la incorporación de Beatriz Hernández, directora artística del Skyline Festival de Benidorm, para la coordinación estratégica del área de contenidos; Carolina Ortiz-Villajos Arocha para el apoyo a la sección de series; y la continuidad de Ada Díez como directora de arte del festival.