'Anatomía de un instante', la serie que retrata el 23-F

En la víspera del 45º aniversario del golpe de Estado en España del 23-F, RTVE ha estrenado 'Anatomía de un instante', la miniserie de Movistar Plus+ que reconstruye con detalle el intento de golpe de Estado del 23‑F y el pulso político de la Transición española. Dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro homónimo de Javier Cercas, la ficción se centra en los momentos clave que vivieron los diputados en el Congreso de los Diputados cuando irrumpió Antonio Tejero armado.

La serie pone el foco en Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, los tres dirigentes que permanecieron firmes en sus escaños mientras el resto del hemiciclo se paralizaba ante la irrupción del teniente coronel. A partir de ellos, la narrativa enlaza las presiones, tensiones y decisiones políticas que casi llevan a España de vuelta a un régimen militar.

'Anatomía de un instante'. / RTVE / Julio Vergne

Además de los protagonistas civiles, la ficción retrata a los principales responsables del golpe: Tejero, Milans del Bosch y Armada, mostrando sus motivaciones y movimientos durante las horas críticas. La adaptación de Cercas busca ofrecer al espectador una mirada completa y humana de aquel instante que marcó la historia reciente de España, a medio camino entre la reconstrucción histórica y el drama político.

El estreno llega ha llegado en vísperas del 45.º aniversario del 23‑F, un momento en que la sociedad española recuerda la fragilidad de la democracia y el valor de quienes defendieron la legalidad en un día que pudo cambiar el curso del país.

Con una producción cuidada y un reparto que da vida a los protagonistas de aquella jornada histórica, 'Anatomía de un instante' promete convertirse en un referente audiovisual para entender la Transición española desde un punto de vista íntimo y detallado, más allá de los titulares y documentos oficiales.