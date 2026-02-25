Conciertos de cámara, sinfónicos y actividades familiares para celebrar el 8 M en el Palau de la Música

El Palau de la Música celebrará el Día Internacional de la Mujer con el Festival Compositoras a Escena. Del 1 al 8 de marzo, el Palau ofrecerá una programación variada y accesible en torno a la música compuesta por mujeres, que incluye conciertos de cámara, propuestas sinfónicas, espectáculos familiares y proyecciones con música en directo, con el objetivo de poner en valor la creación musical femenina a lo largo de la historia y en la actualidad.

El director del Palau, Vicente Llimerà, ha explicado que Compositoras a Escena constituye “una magnífica oportunidad para disfrutar y reconocer el talento de aquellas compositoras que han sido injustamente olvidadas, y para poner en valor a las contemporáneas a través de formatos muy diversos”. “Nuestro objetivo –ha subrayado- es el de siempre: ofrecer al público una programación de calidad, rica y diversa, basada en el mérito artístico y en la excelencia musical”.

Compositores a escena / Levante-EMV

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mujeres en la Música, Pilar Rius, ha subrayado la importancia de esta iniciativa: “el festival Compositoras a Escena no es solo una cita artística, es también una herramienta de visibilización y de reparación simbólica. Programar obras de compositoras significa ampliar el canon, enriquecer la vida cultural y ofrecer referentes a las nuevas generaciones”, ha afirmado.

Rius ha destacado también “el compromiso del Palau de la Música de València, que reconocemos y agradecemos profundamente desde la Asociación Mujeres en la Música, de programar una segunda edición del Festival Compositoras a Escena”. “Que esta iniciativa tenga continuidad demuestra una apuesta firme por lograr la igualdad en las programaciones y por la incorporación del talento de las compositoras a los escenarios principales”.

Programación

El festival arranca el próximo domingo, 1 de marzo en la Sala Rodrigo con el concierto de cámara Dreizehn «Stockausen & Hildegarda», interpretado por las sopranos Elia Casanova y María Maciá junto a Amores Grup de Percussió. Esta propuesta combina repertorio contemporáneo y experimental, y marca el inicio de una semana de conciertos que exploran distintas épocas y estilos.

El 5 de marzo, la Sala Iturbi acoge un concierto sinfónico extraordinario de la Orquesta de València, dirigida por Virginia Martínez, con la participación de Clara Andrada (flauta) y Alberto Rosado (piano). El programa combina obras de compositoras contemporáneas como Consuelo Díez y Georgina Derbez con clásicos como la Cuarta Sinfonía de P. I. Chaikovski, para mostrar la riqueza y el diálogo entre tradición y creación actual.

El 6 de marzo, la Sala Rodrigo recibe nuevamente el formato de cámara con el conjunto Tasto Solo, dirigido por Guillermo Pérez, en el programa Aragóniai Beatrix. Reina de Hungría, en el Renacimiento, donde se explora la música histórica con instrumentos originales y técnicas interpretativas de época.

El 7 de marzo se concentra la parte más variada y familiar del festival. La programación será la siguiente:

10:15 – Sala Rodrigo y englobado en Mostra365: Musicinemas, proyección de Las Aventuras del Príncipe Achmed (1926), de la cineasta Lotte Reiniger, con narración e interpretación musical en directo de Emilio Villalba y Sara Marina.

11:30 – Hall de los Naranjos: La Tempestad: Lilith, compositoras a contracorriente, espectáculo musical familiar con violín barroco, viola barroca, violonchelo y clavecín, dirigido por Silvia Márquez.

12:45 – Sala Rodrigo: recital de Sarah Roper (oboe) e Ignacio Torner (piano) con obras de compositoras del siglo XX y XXI, para acercar la música contemporánea a todos los públicos.

17:00 – Sala Rodrigo: Querida Lili, concierto escénico y taller sobre las hermanas Nadia Boulanger y Lili Boulanger, pensado para público familiar, que combina formación y entretenimiento.

19:00 – Sala Iturbi: concierto sinfónico con Alexandra Conunova y la Orquesta Filarmónica Eslovaca, dirigida por Daniel Raiskin, que incluirá obras de Mussorgski, Jachaturián y Ravel.

El festival culmina el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el concierto En clave femenina, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de València, dirigida por Clara Ziegelbauer.

Por último, la subdirectora del Palau, Nieves Pascual, ha destacado que la programación de Compositoras a Escena “combina conciertos de cámara, sinfónicos, espectáculos familiares y cine musical, para mostrar la versatilidad de la música compuesta por mujeres, y para ofrecer al público experiencias enriquecedoras y abiertas a todas las edades, con el objetivo dedemostrar que la música es un lenguaje universal que une tradición, innovación y talento en igualdad de condiciones, sin importar la época o el género”.