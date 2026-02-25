Dona Festival regresa como 'tardeo fallero' para "reivindicar" el talento femenino de DJs y cantantes en València

Dona Festival, el certamen pionero en España que surgió para reconocer el talento femenino valenciano que brilla entre cantantes y DJs, vuelve a las calles de València. Será en plena 'pretemporada fallera', con un tardeo que inundará de música -como ya sucedió el año pasado- el Parque Central de la ciudad el 7 de marzo. Un evento que -según ha explicado la concejala de Turismo e Innovación del consistorio valenciano, Paula Llobet, durante la presentación de esta cita musical- busca ser "un espacio de celebración, de reconocimiento" de la calidad musical que existe en este ámbito en la 'terreta'.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento esta mañana, Llobet ha insistido en que este festival -que abrirá sus puertas a las 17 horas- será una "buena oportunidad para visibilizar que València apuesta por la música, por el talento, pero también por la igualdad" y para "poner en valor todo ese talento femenino que hay en la ciudad". En concreto, esta edición contará con las actuaciones de las cantantes Mireia Ortiz y Jacheline, así como las sesiones de las DJs Freyja -fusión de Marien Baker y Kristine Love-, Inmaeyes, Lau Minez, Raquel Cardona, Steff y Tamy Vars. Artistas que, como ha añadido la concejala, servirán -dentro de su estrategia València Music City para convertir este ámbito en un motor económico, cultural y social- para "impulsar carreras y generar referentes en un ámbito en el que por desgracia la mujer no es mayoría".

Cartel del Dona Festival 2026. / Levante-EMV

Apoyo completo a las mujeres

Esa importancia de dar "visibilidad" al talento femenino también ha sido una de las banderas que ha enarbolado el presidente de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur), Víctor Pérez, quién ha remarcado que este es un evento que "hay que apoyar" sin importar los colores políticos y que muestra que "las mujeres DJs no tienen que estar solo el Dia de la Dona, sino durante todo el año y darles el cariño y el protagonismo que se merecen".

"El cartel es buenísimo. Está una pequeña representación, pero podrían estar muchísimas más. En la Comunitat Valenciana, si hay algo, es música, pirotecnia y sobre todo artistas. Tenemos arte en las venas y lo tenemos que transmitir cada día del año", ha incidido al respecto, no sin antes recordar que este festival fue el lugar donde Nebulossa -el duo formado por Mery Bas y Mark Dasousa, ganadores del Benidorm Fest y representantes de España en Eurovisión 2024- "nació", al actuar en el certamen cuando este se celebraba aún en la Ciutat de Les Arts i les Ciències.

Ortiz, Pérez, Llobet y Baker, hoy durante la presentación del Dona Festival. / Levante-EMV

Del mismo modo, Pérez ha destacado que cuando finalice el evento -cuyas entradas ya están a la venta con un coste de entre tres y seis euros- a las 22 horas, todo el público asistente podrá 'seguir la fiesta'. En concreto, según ha explicado, recibirán una pulsera que servirá para entrar de manera gratuita a Alegal hasta las 3.30 horas, "con lo cual tienes dos entradas en una". "Fuimos pioneros. Este es el primer evento en toda España apoyando y reivindicando la figura de la mujer sobre el escenario de la cabina. Podéis estar orgullosas de participar", ha concluido.

"Darlo todo"

En la rueda de prensa también han participado dos de las artistas que actuarán en el festival. Según ha destacado Mireia Ortiz, a "Valencia le sobra talento y las mujeres que vamos a estar el día 7 lo vamos a dar todo y espero que sea un evento referente para próximos años, que seguro que lo será". Por su parte, Marien Baker ha puesto en valor la importancia del certamen, ya que "a la mujer siempre se nos ha tenido un poco ahí como detrás y estos eventos, además de darnos visibilidad a las que ya tenemos una trayectoria, también da oportunidades a muchas chicas que están a lo mejor empezando, sobre todo DJs".