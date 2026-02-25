Una exposición en el IVAM convierte en arte lo que el mar devuelve entre València y Mallorca

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)ha presentado este miércoles la exposición “Entre el faro y el abismo”, un proyecto que reúne el trabajo de la valenciana Anna Talens y la mallorquina Mar Guerrero que propone el a poético e imposible de intentar contener el mar -su vastedad, su memoria, su potencia simbólica- dentro de una sala de museo. La muestra, que podrá verse en la galería 7 del IVAM, forma parte del programa “Territorios en tránsito”, impulsado en colaboración con Es Baluard, donde viajará a partir del próximo mes de septiembre.

Una valenciana de proyección internacional

Para Anna Talens, una de las jóvenes artistas valencianas con mayor proyección internacional, el proyecto ha supuesto “seis meses muy intensos” tanto en lo creativo como en lo personal, y un retorno cargado de emoción. “Volver a mi ciudad con una exposición de esta envergadura ha sido un reto enorme”, ha explicado este miércoles en la presentación del proyecto. El trabajo de Talens parte desde hace casi dos décadas del concepto de horizonte, que en esta exposición adquiere una dimensión existencial. “El horizonte no es un punto de fuga, sino una presencia que estructura la mirada. Es una línea que separa y a la vez une, lo visible y lo invisible, lo que se expande y lo que se desvanece”.

Anna Talens / IVAM

Talens articula su propuesta para “Entre el faro y el abismo” desde dos coordenadas simbólicas: la horizontalidad y la verticalidad. “La muerte es la horizontalidad; la verticalidad es humana. Entre ambas se sitúan muchas de las piezas”. A ello se suma una fuerte presencia de obra textil, vinculada a su historia personal. “Todas las mujeres de mi familia han sido costureras y cada vez estoy más cerca de mis orígenes. El contacto con la materia es muy fuerte. Disfruto especialmente del nacimiento de los objetos”. En su trabajo, el mar aparece como un espacio complejo que trata de simplificar en una línea esencial: una frontera frágil que nunca termina de fijarse.

Residuos y falsas sirenas

Desde la otra orilla conceptual, Mar Guerrero trabaja con materiales residuales que recoge directamente del océano: plásticos erosionados, maderas a la deriva y fragmentos desechados que transforma en esculturas. “Trabajo con aquello que el mar devuelve. El residuo es un material que tendrá más vida después de haber sido usado. Yo intento devolverle una nueva existencia”, ha explicado. En la exposición, la artista mallorquina presenta algunas de sus piezas más recientes, como las denominadas “falsas sirenas”, ensamblajes que configuran organismos híbridos, a medio camino entre lo orgánico y lo artificial.

“La ecología del mar está siempre presente en mi trabajo, pero también la ambigüedad”, ha señalado. “Me interesa ese punto de encuentro entre personas y materiales que dialogan en un espacio fluido, marcado por la línea del agua. Cuando el público se acerca a las piezas, aparecen muchas capas de significación”. Para Guerrero, el proyecto ha sido también un ejercicio de colaboración profunda entre artistas, entre materiales y entre territorios.

Mar Guerrero. / IVAM

El IVAM es un organismo anfibio

La directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha subrayado por su parte el carácter singular de la muestra dentro de un ciclo que apuesta por el trabajo en red y la creación de lazos estables entre instituciones. “Queremos conocer el paisaje contemporáneo de nuestros artistas, que ya están hablando del arte del mañana”, ha explicado De la Torre, para destacar a continuación la importancia de unir a una creadora valenciana y a otra mallorquina para pensar el Mediterráneo desde ambas orillas.

De la Torre ha defendido una concepción del IVAM como “organismo vivo, anfibio y poroso, capaz de transportar materia, energía y relatos entre el mar y la tierra”. “Pensamos el IVAM como un espacio viscoso, con ramificaciones tanto en los entornos terrestres como en los acuáticos. Un lugar donde el mar no es paisaje, sino territorio, entidad viva y archivo de memorias”. La directora ha señalado además que la exposición reúne cerca de treinta propuestas artísticas articuladas en torno a la luz y la oscuridad, con el agua como eje vertebrador, y ha destacado “la capacidad de integrar dos lenguajes muy distintos sin que pierdan su identidad”.

Exposición "Territorios en tránsito" de Anna Talens y Mar Guerrero en el IVAM. / IVAM

Un territorio compartido entre València y Mallorca

Por último, la comisaria Alicia Ventura ha explicado que el punto de partida conceptual para “Entre el faro y el abismo” fue pensar el mar como un territorio compartido. “Mallorca y València están unidas por el mar, y ese mar es el verdadero espacio de encuentro”, ha afirmado. De ahí surge el título, un recorrido simbólico entre la luz y la oscuridad, entre lo visible y lo oculto. “Vimos que Anna y Mar tenían lenguajes complementarios para hablar de un espacio que es contenedor de recuerdos, lleno de pliegues en los que ambas se mueven con enorme libertad”.

Ventura ha detallado que la exposición propone dos recorridos, uno por la zona luminosa y otro por la abisal, que terminan confluyendo. “Son dos caminos que acaban siendo uno solo. Dos maneras de atravesar un mismo territorio”. El resultado, ha añadido, es una coreografía visual que transforma la galería 7 en un espacio inmersivo donde el visitante se adentra en un paisaje fluctuante, atravesado por restos, horizontes, criaturas y silencios.