Morella Negra presenta una programación intensa como el aroma de la Trufa

Morella Negra Com la Trufa se desplegará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. Este año Morella Negra volverá a ser más que un festival gastro-literario, ya que a la librería del certamen se unirán diversas editoriales para convertirse en una feria de la novela negra. Este año refuerza su carácter “Nacional” al convocar escritores de Valencia, Cataluña, Pamplona, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla León, Madrid o Gran Canaria

Festival de Morella negra / Levante-EMV

El festival seguirá el formato de años anteriores con la literatura como protagonista, pero sin olvidar la parte gastronómica, con deliciosos pinchos de trufa al finalizar las mesas literarias. En ese espacio el público tendrá acceso a los autores, con los que podrá compartir sus impresiones o simplemente conseguir la firma para su libro.

En la programación también se incluye una visita guiada al castillo de Morella, centrada en los episodios más negros de esta fortaleza, así como a la pintura medieval “La Danza de la Muerte” que conserva la sala capitular del convento de San Francisco.

Se inicia el viernes

La actualidad y los autores de proximidad marcarán el inicio del festival. El Viernes 27, después de la inauguración, los periodistas con raíces en Morella y la comarca serán los invitados a conversar en la mesa “Informadores Km0” . Participarán Isabel Olmos, Subdirectora de Levante-EMV, Joan Milián, presentador habitual de Àpunt i Bárbara Villuendas que dirige el podcast de tecnología “Cuidado con las macros ocultas” y que enseña en la UJI. Estarán moderados por Miguel Agost, Redactor Jefe del Periodico Mediterraneo. A menudo la realidad supera a la ficción y, aunque el periodismo de investigación está condicionado por la falta de recursos económicos y la inmediatez con la que se devoran las informaciones, lo cierto es que no faltan sucesos que cubrir o historias que terminar.

El sábado, 28 de febrero, el festival Morella Negra ofrece su escenario a los autores de proximidad para que puedan presentar sus últimos trabajos entre ellos el autor de Vilafranca Valentín Miravet y la escritora de Calig Ana María Borrás, acompañado por el catalán Carlos Martín, a continuación se entregara el reconocimiento “Nigrum Tuber” a Santiago Álvarez, subdirector de contenidos de VLCnegra y colaborador de Morella Negra. Seguidamente los finalistas al premio “Tuber Melanosporum” compartirán mesa con Izaskun Pérez de Cárcamo. Los autores que optan al premio literario de Morella Negra son: José María Mayorga con “Carapús”, María Boado con “Cruce de Damas”, Ana Rojas y Pablo Escribano con “Hija de la ira”, Núria Barcardit con “Les orquídies del mal” y Emilio Díez por “Soma” .

La tarde del sábado se reserva para libros de ficción que tratan hechos o sus consecuencias en el período de la guerra civil española y la dura posguerra. Los escritores invitados son Luís García que presentará “El último caso de Unamuno”, Leticia Sierra con “Lo que oculta la tierra”, y David Casal, premio Tuber Melanosporum 2022 que presenta “Donde mueren los gigantes”. Esa jornada se cerrará con la mesa conducida por el periodista y escritor Alberto Valle sobre “La pulsión de la muerte”, en la que participarán los escritores Toni Hill y Carlos Bassas.

El domingo, 1 de marzo, el telón del teatro municipal de Morella se abrirá con la mesa literaria “Desde el tenebroso mar”, con los escritores Eduardo Fernán-López y Sergio Mira Jordán y cerrará con “Largas sagas, más allá de la trilogía”, con la participación de Rosa Ribas, Teresa Cardona y Santiago Álvarez. Precisamente el agitador cultural y director de contenidos de VLCnegra, Santiago Álvarez, recibirá este año el Nigrum Tuber, reconocimiento que Morella Negra otorga a aquellos que ayudan a hacer posible este pequeño-gran festival.

Morella Negra com la Trufa cerrará está edición del festival en el Centro Penitenciario Castelló II de Albocàsser el lunes 2 de marzo. El salón de actos del festival albergará la “Mesa Literaria-Coloquio” con Alicia Giménez Bartlett, referente femenino de al novela negra, en ella reflexionará sobre su carrera literaria centrada en la Inspectora Petra Delicado y atenderá preguntas de los internos que para esta ocasión ha disfrutado de la lectura de “Días de perros”, segunda novela de la saga de la inspectora. Al finalizar la mesa-coloquio se conocerá el ganador del II Concurso de Relatos “La libertad de las letras”. El galardón premia el mejor relato escrito por los internos del centro que en esta ocasión debía contener la frase “Fue casi sin querer”

Noticias relacionadas

La programación completa se puede consultar en el portal del festival morellanegra.com .