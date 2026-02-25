Las Nenas ironizan sobre los estándares de belleza en La Mutant

En un contexto social marcado por la sobreexposición y el exceso de opiniones en redes, los días 27 y 28 de febrero, La Mutant acoge una propuesta en clave de humor que aborda la violencia estética hacia los cuerpos. Las Nenas representa ‘Torcidxs’, una obra que abraza el lenguaje posirónico de la Generación Z para cuestionar los estándares de belleza y las narrativas que nos atraviesan desde la moda, la cultura pop de los 2000 y las clínicas estéticas.

‘Torcidxs’ actúan en La Mutant / Levante-EMV

Torcidxs’ es candidata a cuatro premios Max, los correspondientes a mejor espectáculo revelación, a mejor autoría revelación y mejor actriz para Ane Sagüés, y a mejor vestuario para Ainhoa Escalada.

Las protagonistas de esta propuesta escénica performática son divas desubicadas, artistas martirizadas de virtuosidad dudosa y una cantante que desafina a pesar del autotune. A lo largo de la propuesta trasladan a la audiencia a escenarios como pasarelas o quirófanos. El elenco da cuerpo al deseo de ser algo diferente a sí mismas, lo que provoca una vorágine de juicios e identidades que lo rompe todo y celebra el fracaso.

La pieza arroja una mirada crítica y contemporánea donde la performance se funde con la improvisación, el texto, la irreverencia y la frescura. Desde la escena, ‘Torcidxs’ abre preguntas sobre la identidad de género, la disforia, la dictadura de la imagen, la comparación constante, los trastornos de la conducta alimentaria y las barreras que nos impiden habitar nuestros cuerpos con seguridad y deseo.

En cada representación, Las Nenas trazan un camino de ida y vuelta entre el público y el escenario, brindando una oportunidad para repensar nuestros cuerpos, nuestros lenguajes y nuestras formas de habitar el mundo. ‘

El 28 de febrero, Las nenas imparten un taller junto a Paula Puchalt en el ciclo Talleres Mutantes del centro municipal de artes vivas para el que ya se han agotado todas las plazas. El objetivo de esta iniciativa es que el espacio teatral, además de ser un espacio donde prevalece la temporalidad efímera de las obras escénicas, también devenga en un espacio de enseñanza reflexivo y expandido.

Creadoras e intérpretes

Las Nenas son Ane Sagüés Abad y Cristina Tomás Olaya. Se definen a sí mismas como creadoras, intérpretes, actrices, performers, directoras, productoras, docentes, guías espirituales, monitoras de ocio y tiempo libre, licitadoras de arte, marchantes, relaciones públicas y reporteras. Les gusta ser aplaudidas, aunque aseguran con ánimo autoparódico, que no saben hacer nada, y aun así, el público espera todo de ellas.

Juntas se dedican a una forma radical de intrusismo profesional. Sus propuestas son artísticas, transdisciplinares, performáticas, teatrales, colectivas e inclusivas. Utilizan la palabra activación y artefacto, en lugar de muestra y obra de teatro. A la cabeza de la vanguardia escénica, Las Nenas realizan las más profundas fantasías de rendimiento contemporáneas.