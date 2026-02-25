Cada uno tiene su rutina. Los hay para los que el lunes es imprescindible ir al gimnasio. Los hay que los martes van al mercado municipal. Los hay para los que el miércoles es sagrado ir al cine. Los hay que el jueves se reúnen con amigos. Los hay que el viernes van a la falla. Los hay que el sábado van de compras. Pero ¿para qué nos reunimos cada domingo?. Esa es la pregunta que plantea el nuevo sport de Arroz Dacsa que, esta tarde, ha sido presentado en el Veles e Vents. Una respuesta a la que la mayoría responderían: para comer paella. Una 'costumbre' sinónimo de fraternidad y amistad.

Una campaña costumbrista que transporta en el tiempo hasta el pasado para evidenciar el estrés de la vida moderna en contraposición a lo que debería ser una estampa familiar tranquila y bucólica. La campaña trata temas como el auge de las modas foráneas, el uso desmesurado de la tecnología, el estrés y la falta de tiempo para reivindicar el recuperar la costumbre de estar juntos, sin distracciones.

En su apuesta por agregar valor añadido a un producto como el arroz, la marca construye habitualmente su campaña sobre diferentes insights de la cultura valenciana, pero en esta ocasión apela a la cercanía para reivindicar que, en la actualidad, "todos estamos conectados pero cada cual en su burbuja" pero salimos de ella para compartir un arroz. De esta forma, Arroz Dacsa eleva el discurso por encima del arroz, y abandera la importancia de cuidar lo humano. . Eso sí, siempre a través del humor.

La campaña con lemas como "Antes la vida iba más despacio", "Antes nos juntábamos de verdad", "Antes nada se hacía viral" o "Antes comíamos sin prisa" fue presentada en el Veles e Vents, por Maria Juan.

Otras campañas

Arroz Dacsa lleva años caracterizándose por sus ingeniosas campañas publicitarias. Las ‘películas’ de Arroz Dacsa se iniciaron en 2015 y se han convertido en un clásico en defensa de los buenos arroces y la buena gastronomía valenciana. Entonces la marca arrocera lanzó El valenciano que no sabía hacer paellas, un corto rodado en una escuela real de cocina. Un año después fue el turno de la Liga de Paellas Dacsa, una competición en la que participaron hasta 200 equipos, más de 500 personas. En 2016, abogaba con Arroz con cosas por la libertad, la calidad y la creatividad en la cocina. Pep i Pepper muestra la historia de amistad entre un mayor valenciano amante de la paella tradicional y un robot. Y en 2020, Hazlo épico ofrecía distintas alternativas a la hora de cocinar una paella más allá de lo común.

El nuevo sport de Arroz Dacsa ha sido presentado esta tarde en el edificio Veles e Vents / Germán Caballero

En 2021, un Arturo Valls caracterizado como Noé protagonizaba Salvemos lo auténtico, un anuncio especial ligado al contexto socioeconómico de la pandemia que fue galardonado con el Premio MIA a la mejor campaña de ese año. En 2021, se estrenó Sé cómo hicisteis la última paella, una parodia en clave de humor de las películas de terror adolescente de los años noventa.

El año pasado, fue el corto ‘El don’ el que narraba la historia de un matrimonio lejos de la Comunitat Valenciana, cuyo hijo manifiestaba una repentina e inesperada atracción por el arroz.