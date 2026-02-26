Berklee València inaugura nuevos espacios en la Ciutat de les Arts i les Ciències, ampliando su campus

El presidente de Berklee College of Music, Jim Lucchese, y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, han inaugurado este jueves los nuevos espacios del campus de Berklee en València, ubicados en la Ciutat de les Arts i les Ciències. La ampliación supone un paso decisivo en la consolidación del proyecto educativo de la institución estadounidense en la Comunitat Valenciana.

El proyecto, ya finalizado e integrado en la actividad académica diaria, ha incorporado cerca de 900 metros cuadrados de nuevas instalaciones, lo que permitirá incrementar la capacidad del campus de 300 a 500 estudiantes por semestre. Esta actuación forma parte del compromiso adquirido por Berklee en el acuerdo de concesión firmado en 2020 con la Ciutat de les Arts i les Ciències.

La directora ejecutiva del campus, Simone Pilon, ha presentado esta ampliación que incluye nuevos espacios concebidos para fomentar el aprendizaje, la creación y la colaboración interdisciplinar. Entre las nuevas instalaciones destacan el Aula Magna, un auditorio con capacidad para más de 100 personas; una nueva biblioteca; la Creative Suite, dedicada a la grabación, producción y ensayo, además de laboratorios tecnológicos, aulas especializadas y nuevas zonas para estudiantes y personal docente.

Ortí: "Berklee es una pieza de nuestra identidad"

Tal como señala la institución, estos espacios “responden a las necesidades de los distintos programas formativos que se imparten en el campus” y “consolidan a Berklee València como un referente internacional en formación musical avanzada”.

En su intervención, Ortí ha destacado que Berklee “se ha convertido en una pieza fundamental de nuestra identidad contemporánea, formando parte esencial de la oferta educativa y cultural de toda la Comunitat Valenciana”, una muestra de “lo que somos capaces de lograr cuando la excelencia académica se une a la visión institucional y a una colaboración público-privada sólida”.

Para la consellera, la ampliación del campus de Berklee en la Comunitat Valenciana “es la prueba fehaciente de que las colaboraciones bien planificadas, cuando son sostenidas en el tiempo y se marcan objetivos claros, generan resultados excepcionales”.

Nuevas instalaciones de Berklee València. / Berklee València

Más de 4.000 estudiantes

El campus de Berklee en València es el único que la universidad tiene fuera de Boston. Ofrece másteres en Scoring for Film, Television, and Video Games; Contemporary Performance (Production Concentration); Global Entertainment and Music Business y Music Production, Technology, and Innovation. Además, cuenta con los programas Study Abroad y First Year Abroad, que permiten a los estudiantes del campus de Boston cursar un trimestre o su primer año académico en València, así como programas de verano y cursos especializados abiertos a alumnos de todo el mundo.

Desde su inauguración en 2012, por las aulas de Berklee València han pasado más de 4.000 estudiantes de 85 países, con una tasa de inserción laboral del 95 %. Entre sus antiguos alumnos figuran ganadores de premios Grammy, nominados a los Latin Grammy y becarios Fulbright. Desde su creación, Berklee València ha desarrollado una intensa actividad cultural y académica en colaboración con instituciones como el Palau de les Arts Reina Sofía y el Centre del Carme Cultura Contemporània. Cada año, el campus acoge alrededor de 450 estudiantes de más de 30 nacionalidades.

Estudios de grabación en Berklee València. / Berklee València

Hasta 2041

El campus mantiene una estrecha colaboración con la Universitat Politècnica de València y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, generando un ecosistema cultural y educativo que potencia el talento local y su proyección internacional. El pasado verano la entidad firmó con el Roig Arena un acuerdo de colaboración institucional centrado en el desarrollo de actividades conjuntas y enfocado a la formación del talento joven y a proporcionar oportunidades profesionales en la industria de la música y el entretenimiento.

Además, en 2022 Berklee firmó un acuerdo con la Generalitat Valenciana y la Ciutat de les Arts i les Ciències para permanecer al menos 20 años más en València, con posibilidad de prórroga hasta 40 años. El objetivo es continuar desarrollando su proyecto educativo, ampliar sus instalaciones y actualizar de forma constante su oferta académica para adaptarse a la evolución de la industria musical.

Entre los proyectos de futuro se contempla el refuerzo del papel de València como eje estratégico internacional de Berklee, actuando como puente entre Estados Unidos, Europa, el Mediterráneo, el norte de África y Oriente Medio, además de la posible incorporación de nuevas titulaciones y programas formativos.