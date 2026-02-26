La figura clave del flamenco contemporáneo actúa en la Fundación Bancaja de València

El Niño de Elche es una figura clave en el flamenco contemporáneo. Un artista singular que ahora, junto al músico, compositor y productor Raül Refree, viaja hacia los límites del pop desde la electrónica experimental, para crear una experiencia que expande los límites de la canción y apela a una idea trascendental de la existencia. Juntos, actuarán en la Fundación Bancaja el viernes, día 6 de marzo, para cerrar el ciclo Concerts a la Fundació.

El espectáculo pretende trasladar la música tradicional a la actualidad y explorar las dicotomías entre la vida y la muerte, el dolor y la alegría, y el ruido y el silencio.La revista Rockdelux define su trabajo como “un nuevo cántico espiritual en el que se entrecruzan capas de ambient, órganos de iglesia y subgraves”.

El Niño de Elche ha sido colaborador de C. Tangana, Los Planetas e Israel Galván, entre otros. Es autor de discos como Sí, a Miguel Hernández (2013), Voces del Extremo (mejor disco del año 2015 para la prensa española) o Colombiana (2019). En 2021 editó La Exclusión, proyecto artístico escénico creado a partir del libro Pensar y No Caer, del escritor y filósofo Ramón Andrés (Premio Nacional de Ensayo). Su decimoséptimo álbum, Cante a lo gitano, cerró en octubre de 2024 la trilogía que conforman Memorial de cante en mis bodas de plata con el flamenco (2021), con apariciones estelares de Rosalía, Yerai Cortés, Angélica Liddell o Rocío Molina. Ha publicado además varios libros de poemas y conversaciones sobre arte, y sus incursiones cinematográficas han recibido números premios. En 2019 dirigió el Festival Flamenco Madrid y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se exhibe una pieza sonora suya realizada a partir de la obra de Val del Omar titulada Auto Sacramental Invisible. En paralelo, Niño de Elche dirige y presenta el programa de radio eXtrañas heterodoXias (Radi03).

Capacidad para innovar

Raül Refree (Barcelona, 1976) es compositor, músico y productor. Tras iniciarse en la escena independiente con bandas como Corn Flakes, Elena y Sitcom, desarrolló una sólida carrera en solitario con álbumes como Els invertebrats, La otra mitad y El espacio entre. Reconocido como una de las figuras más innovadoras del panorama musical, ha trabajado con artistas como Rosalía, Guitarrica de la fuente, C. Tangana, Niño de Elche, Rodrigo Cuevas, Kiko Veneno, Amaia, Silvia Pérez Cruz, La M.O.D.A., Gianna Nannini, Lina y Lee Ranaldo, entre otros, así como con directores de cine como Los Javis e Isaki Lacuesta. Sus proyectos combinan flamenco, música electrónica, cantautor y música contemporánea. Su obra, tanto propia como producida, destaca por su sensibilidad artística y su capacidad para innovar. A lo largo de sus veinte años de carrera ha recibido numerosos premios, entre ellos el Ciutat de Barcelona, el Gaudí, el Grammy Latino o el de la Academia Española de la Música.

Último concierto

Desde el pasado mes de octubre, han pasado por el ciclo la pianista Marta Espinós; la cantante y compositora madrileña Miryam Latrece, que presentó por primera vez en Valencia su espectáculo Altagracia arropada por las guitarras y las voces de Luis Regidor y Lisandro Mansilla; el pianista y compositor Moisés Sánchez, con una actuación de jazz junto al contrabajista Toño Miguel, el batería Borja Barrueta, el saxofonista tenor Javier Vercher y la vocalista Cristina Mora; la cantaora Mayte Martín, que interpretó el flamenco más puro junto al guitarrista José Gálvez; PiCello Bros, con un homenaje a Beethoven, Chopin y Molinelli; y Sandra Carrasco y David Arahal, cantaora y guitarrista que ofrecieron un homenaje al flamenco de Pepe Marchena.