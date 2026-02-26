Kiko Veneno llega este viernes al teatro López de Ayala de Badajoz con un concierto especial

El cantante y compositor Kiko Veneno llega este viernes a las 21.00 horas al teatro López de Ayala de Badajoz para un concierto especial en el que presentará sus siete nuevas canciones, que grabó en la mítica sala sevillana ‘La Carbonería’, para posteriormente, tocar los clásicos que han marcado su extensa carrera. El precio de las entradas en venta anticipada es de 35 euros, y el día del concierto subirá a 40.

Nacido en Figueres, Girona, lleva casi cincuenta años en el mundo de la música, creando canciones para sí mismo y para otros artistas. Lanzó su primer disco, ‘Veneno’, junto a los hermanos Rafael y Raimundo Amador en 1977 y, desde ahí, su carrera fue al alza, llegando a participar en el disco de Camarón ‘La Leyenda del Tiempo’ (1982), que dejó canciones para el recuerdo como ‘Volando Voy’, escrita por la propia pluma de Veneno.

Conocido por canciones como ‘Si tú, si yo’; ‘Dice la gente’; o ‘El Pimiento Indomable’, alcanzó su madurez musical en 1992 con el lanzamiento del disco ‘Échate un cantecito’.

Kiko Veneno siempre se ha mostrado como un artista polifacético al que nunca le ha temblado el pulso a la hora de fusionar distintos estilos musicales, desde el flamenco hasta el rock, lo que hace que resulte muy difícil encasillarle/clasificarle.

Noticias relacionadas

Además, cabe destacar su alto nivel creativo y su capacidad para reinventarse musicalmente, incorporando cadencias electrónicas y mimando los detalles y la textura sonora en sus dos últimos discos: ‘Sombrero Roto’ (2019), un disco fresco y alegre; y ‘Hambre’ (2021), de matices más oscuros.