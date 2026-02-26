Nace el Premio Aena de Literatura Hispanoamericana, que reconocerá la mejor narrativa en español con un millón de euros

Aena ha anunciado la convocatoria del nuevo Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, que estará dotado con 1 millón de euros. Los cuatro finalistas recibirán 30.000 euros cada uno. El galardón reconocerá obras de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas a lengua castellana en el año de la convocatoria. Sean cooficiales o originales en castellano, "se valorará por su calidad literaria, originalidad y aportaciones culturales".

"Todos los libros y escritores concurren en igualdad de condiciones. La dotación económica refleja la importancia que el premio pretende tener y la necesidad del reconocimiento a los libros, editoriales y escritores. El ganador del premio obtendrá un millón de euros y los otros 4 finalistas obtendrán 30.000 euros cada uno. La dotación económica será independiente a las ventas que hayan conseguido previamente", ha señalado Maurici Lucena, Presidente y Consejero Delegado de Aena durante la presentación.

Tal y como ha señalado Lucena, de cada una de las cinco obras finalistas, Aena adquirirá más de 5.000 ejemplares que donará a instituciones públicas y trabajadores de la compañía. "El presupuesto total abarcando todas las actuaciones superará ampliamente los 2,5 millones de euros y los aeropuertos serán puntos de cultura para reforzar este movimiento literario", ha añadido.

Rosa Montero, escritora y periodista, junto a Maurici Lucena, Presidente y Consejero Delegado de AENA, durante la presentación. / AGENCIAS

8 de abril

El premio, que se fallará en una gala de entrega el próximo 8 de abril, en la Ciudad de Barcelona, contará con un jurado presidido por la escritora y periodista Rosa Montero. El anuncio de los finalistas tendrá el próximo 17 de marzo, según han señalado. "Estoy feliz de que Aena se haya metido en este lío. Supone una promoción del secrtor en sí. Además del dinero, a los escritores nos gusta que nos lean y nos distribuyan. Por lo tanto, que Aena vaya a comprar y distribuir los cinco libros finalistas, hace de este premio algo único. Es un premio a la obra publicada, pero también a esas editoriales, quizás pequeñas, que sufren y navegan a diario", apuntaba la escritora.

Noticias relacionadas

Hasta ahora, el premio literario con mayor dotación económica en España era el Premio Planeta, cuyo ganador y finalista reciben un millón y 200.000 euros respectivamente. "Lo que Aena quiere con este proyecto es, en la medida de lo posible, devolver a la sociedad lo mucho que esta le ha dado a la empresa. Desde años financiamos actividades culturales importantes pero queremos más. Queremos literatura para que la sociedad sea libre y diversa. Para ello, debemos fomentar la lectura y respaldar el talento creativo. Con este premio pretendemos reforzar el hábito de la lectura y la escritura, buscando que en España y Latinoamérica se publiquen más libros", ha agregado Lucena.