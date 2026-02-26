Qué hacer en València del 27 de febrero al 5 de marzo: Los mejores planes de ocio y cultura

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

Los mejores planes con música

Viva Suecia. Roig Arena. 28 de febrero. 'Hechos en tiempo de paz' es un nuevo capítulo en la trayectoria del grupo. Tras años de crecimiento constante, festivales multitudinarios y giras sold out, Viva Suecia se embarca en la gira más grande de su historia. Un nombre escogido para este tour que coincide también con el título de su último álbum.

Viva Suecia para en el Roig Arena dentro de su gira 'Hecho en tiempos de paz'. / Roig Arena

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Talia

'Pareja Abierta'. Hasta el 15 de marzo. Con Rafa Alarcón y Marta Chiner, esta obra es una adaptación libre del clásico de Dario Fo y Franca Rame, que en su momento rompió moldes y que hoy sigue más vigente que nunca. Esta versión, dirigida y adaptada por Isabel Martí, no solo respeta la esencia original, sino que la expande con una mirada actual y desenfadada sobre el amor, la fidelidad y la complejidad de las relaciones en la era digital. Aquí, el humor se convierte en un arma para desmontar mitos y explorar cómo las nuevas dinámicas de pareja han evolucionado con el auge del poliamor, las relaciones abiertas y el impacto de las redes sociales en nuestra forma de comunicarnos y vincularnos emocionalmente.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatro Olympia

'Tootsie. La Sitcom musical'. Del 13 de febrero al 1 de marzo. Una comedia musical que mezcla el enredo de una sitcom con canciones inolvidables. Este clásico con pasaporte renovado es una adaptación de la película del mismo nombre de 1982 ganadora de un Oscar e interpretada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. Décadas después su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una comedia contemporánea con espíritu de sitcom.

'Tootsie', el musical que acoge el Teatro Olympia. / Olympia

'Mejor no decirlo'. Del 4 al 15 de marzo. Imanol Arias y María Barranco protagonizan el estreno de esta comedia de Salomé Lelouch, con dirección de Claudio Tolcachir y producción general de Pablo Kompel y Pentación Espectáculos. Llega a España después de su temporada en Buenos Aires y gira en Uruguay, Chile y Paraguay con sold out absoluto. Su sinopsis lo deja claro: Él y Ella son un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula, imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero, qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo?

Teatre Rialto

'El aguante'. Del 12 de febrero al 1 marzo de 2026. Tarde de verano en Villa María, una caseta de campo. Manuel está ultimando el estreno de una obra. Los intérpretes son Jorge, su novio; Lorena y Rocío, sus vecinas; y Empar, amiga de la familia. La función es en honor a su madre, Marta, una actriz famosa que vive en Madrid. Marta ha venido de visita con su novio, Toni, que es dramaturgo. Marta quiere que le escriba un texto nuevo. El problema es que Toni no escribe desde que su marido murió. Dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez e interpretada por Toni Agustí, Marta Belenguer, Manuel Canchal, Rocío Domènech, Empar Ferrer, Lorena López y Jorge Motos.

'El aguante', en el Teatro Rialto. / Rialto

La Mutant

'Torcidxs- Las Nenas'. 27 y 28 de febrero. Cuatro personas interactúan con los mecanismos visibles de un teatro que es un cuerpo, delimitándolo como territorio de conflicto. Las intérpretes corporeizan el deseo de ser una cosa diferente a una misma, provocando una vorágine de juicios e identidades que lo rompe todo y celebra el fallo. Intérpretes: Ane Sagüés, Cristina Tomás, Maddi Muñoz, Jon Muñoz.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Del 27 de febrero al 13 de abril. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

La leyenda del Titanic. / Bombas Gens

IVAM

‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Fundación Bancaja

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Del 6 de marzo al 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

'Tàpies. Última década'. / Fundación Bancaja

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Las obras de Joaquín Sorolla se exponen en la Fundación Bancaja. / Fundación Bancaja

'Caleb'. Hasta el 22 de febrero. La exposición de Cristina Babiloni revela las inquietudes creativas de la artista castellonense en torno a la relación entre el hombre y la naturaleza, así como entre la materia, la luz, el color y las texturas, que son elementos esenciales en sus obras. La muestra está integrada por una treintena de obras de mediano y gran formato, gran parte de ellas realizadas exprofeso para su presentación al público en esta exposición en un recorrido que incluye pintura, escultura e instalación.

Centre del Carme

'Circuito cerrado' . Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

. Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte. ‘El ritual del respawn’. Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término “respawn”, propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales.

'El ritual respawn', al Centre del Carme. / Centre del Carme

'Paco Camallonga'. Hasta el el 26 de abril. Comisionada por MacDiego, la exposición da rienda suelta al universo de Camallonga. Una ambición, dividida por zonas, que homenajea su corta aunque prolífica trayectoria. No en vano, en esos metros se pueden apreciar sus primeros bocetos -incluso dibujos de su niñez- en una cristalera, entremezclados con su obra ilustrativa, las imágenes de ese enclave en el que desarrolla su arte o la tradición fusionada con innovación que marca sus trabajos falleros.

Paco Camallonga, durante la presentación de su exposición. / Miguel Ángel Montesinos

Caixaforum

'Dinosaurios de la Patagonia'. Hasta el 1 de marzo. 'Dinosaurios de la Patagonia' es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos que descubre cómo funciona la ciencia y cómo los paleontólogos reconstruyen el pasado, al tiempo que presenta las réplicas de los esqueletos de los dinosaurios más importantes hallados en este territorio y sus fósiles originales. La estrella de la exposición es una réplica de un ejemplar de Patagotitan mayorum, de treinta metros de longitud.

