La biblioteca particular más rara de Valencia estará al alcance de todos en San Miguel de los Reyes: tiene un libro que permaneció desaparecido durante siglos

La Generalitat Valenciana ha adquirido por 200.000 euros la biblioteca personal del bibliófilio y coleccionista Rafael Solaz Albert, compuesta por más de 5.800 volúmenes especializados en temática valenciana. Este extraordinario fondo documental -que pasará a integrarse en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, con sede en el monasterio de San Miguel de los Reyes-, abarca desde incunables y manuscritos de los siglos XV al XVII hasta publicaciones periódicas, folletos raros y materiales efímeros del primer tercio del siglo XX.

Entre las piezas más destacadas de la colección figuran el volumen facticio “Anals Valencians”, con dietarios manuscritos de los siglos XV al XVII, y varios incunables, como los Sermones de San Vicente Ferrer, impresos en Basilea en 1488, o el “Comentarius de creatione” de Jerónimo Porcio, impreso en Roma en 1493.

Además de la venta de su biblioteca por un precio “altamente ventajoso”, según subraya un informe de la Biblioteca Nacional de España, Solaza también ha decidido donarle a la administración autonómica su valiosa colección fotográfica, compuesta por cerca de 15.000 imágenes antiguas que documentan la sociedad valenciana desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX.

Hijo predilecto de València

Nacido en València en 1950, Rafael Solaz es uno de los mayores bibliófilos valencianos contemporáneos y su biblioteca está considerada como una de las colecciones privadas más importantes reunidas en las últimas décadas en la Comunitat Valenciana. La labor de Solaz como investigador, divulgador y escritor, con más de cincuenta libros dedicados a la historia y la cultura valencianas, le valió en 2023 el reconocimiento como Hijo Predilecto de la ciudad de València.

Solaz ha reunido a lo largo de su vida una biblioteca única por su extraordinaria calidad, rareza y coherencia temática. La colección está centrada casi exclusivamente en la historia, la literatura y la cultura valencianas, con ejemplares rarísimos y obras de gran relevancia para la investigación. El conjunto incluye manuscritos, incunables, ediciones antiguas, impresos raros, publicaciones periódicas, materiales efímeros y una valiosa colección de guías urbanas. Estas guías, consideradas tradicionalmente materiales de uso efímero, ofrecen información clave sobre planos, anuncios comerciales, descripciones urbanas y datos cotidianos que resultan esenciales para reconstruir la vida de la ciudad en distintas épocas.

Libros desde el siglo XV hasta el XX

Por siglos, la colección se distribuye desde el siglo XV hasta mediados del siglo XX, con especial relevancia en los siglos XVI, XVII y XIX. Entre las piezas más valiosas figuran obras de extraordinaria rareza, como el volumen facticio Anals Valencians, integrado por dietarios manuscritos de los siglos XV al XVII y dos impresos del siglo XVIII, considerado uno de los primeros diarios históricos valencianos conocidos. El libro, que permaneció desaparecido durante dos siglos, procedía de la biblioteca Mayansaina y es quizás uno de los primeros dietarios valencianos, comparable al de Melcior Miralles, capellà d’Alfons el Magnànim.

También destacan varios incunables, como los Sermones de tempore et de sanctis de San Vicente Ferrer, impresos en Basilea en 1488, o el Comentarius de creatione de Jerónimo Porcio, impreso en Roma en 1493 con motivo de la coronación del papa Alejandro VI.

Una compra muy favorable

Además, la biblioteca alberga numerosos impresos únicos o de muy escasa localización en el mercado, lo que incrementa notablemente su valor patrimonial y científico. De hecho, la adquisición de la colección de Rafael Solaz por 200.000 euros se considera especialmente favorable para la Generalitat, tal como recoge un informe técnico emitido por la Biblioteca Nacional de España. En él se concluye que solo 488 de las más de 5.800 obras incluidas en el conjunto alcanzan por sí solas ese mismo valor, lo que sitúa el precio global muy por debajo del valor real de mercado.

Según la tasación, los ejemplares más antiguos y raros se encuentran incluso infravalorados respecto a su cotización habitual, lo que refuerza el carácter excepcional de la operación desde el punto de vista económico y patrimonial. A la compra de la biblioteca se suma la donación gratuita de la colección fotográfica de Rafael Solaz, integrada por cerca de 15.000 piezas, entre calotipos, daguerrotipos, ambrotipos, albúminas, ferrotipos y fotografías históricas que abarcan desde mediados del siglo XIX hasta las décadas de 1970 y 1980.

Todas las imágenes están relacionadas con autores y temática valencianos y ofrecen un retrato de la evolución social, urbana, cultural y cotidiana de la Comunitat Valenciana. Este fondo, cuyo valor económico se estima en torno a otros 200.000 euros, representa una aportación clave tanto para el estudio de la historia de la fotografía como para la investigación social y patrimonial.