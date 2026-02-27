Centenares de jóvenes hacen cola para inaugurar el Salón del Cómic 2026
Máxima expectación en el inicio de una de las grandes citas de la cultura en València y España, el Salón del Cómic 2026. Centenares de personas, la mayoría estudiantes, hacían cola antes de la apertura a las 11 horas de la mañana para acceder a un certamen de referencia, marcado por una programación completa que desde este viernes y hasta el próximo domingo contará con firmas de autores nacionales e internacionales de renombre, exposiciones, charlas o concursos.
Además, en esta edición, dos continentes como Asia y África brillan con luz propia a través de las voces y los trabajos de figuras como Mai Koraiem, Yudori o Quan Zhou Wu o los sonidos de Hane o Risin' Stars, sin olvidar espacios característicos como la zona infantojuvenil AU-K! o el área dedicada a influencers y creadores de contenido.
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- La familia vela a Antonio Tejero durante la noche a la espera del funeral en Xàtiva
- València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
- Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
- La criminalidad en Sagunt derriba dos barreras históricas
- ¿Por qué incineran a Antonio Tejero en Xàtiva y no en Alzira donde falleció?
- Susto en el casal de Borrull-Turia