Centenares de jóvenes hacen cola para inaugurar el Salón del Cómic 2026

Máxima expectación en el inicio de una de las grandes citas de la cultura en València y España, el Salón del Cómic 2026. Centenares de personas, la mayoría estudiantes, hacían cola antes de la apertura a las 11 horas de la mañana para acceder a un certamen de referencia, marcado por una programación completa que desde este viernes y hasta el próximo domingo contará con firmas de autores nacionales e internacionales de renombre, exposiciones, charlas o concursos.

Además, en esta edición, dos continentes como Asia y África brillan con luz propia a través de las voces y los trabajos de figuras como Mai Koraiem, Yudori o Quan Zhou Wu o los sonidos de Hane o Risin' Stars, sin olvidar espacios característicos como la zona infantojuvenil AU-K! o el área dedicada a influencers y creadores de contenido.