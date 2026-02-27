Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Centenares de jóvenes hacen cola para inaugurar el Salón del Cómic 2026

Miguel Angel Montesinos

Juanma Vázquez

Juanma Vázquez

València

Máxima expectación en el inicio de una de las grandes citas de la cultura en València y España, el Salón del Cómic 2026. Centenares de personas, la mayoría estudiantes, hacían cola antes de la apertura a las 11 horas de la mañana para acceder a un certamen de referencia, marcado por una programación completa que desde este viernes y hasta el próximo domingo contará con firmas de autores nacionales e internacionales de renombre, exposiciones, charlas o concursos.

Además, en esta edición, dos continentes como Asia y África brillan con luz propia a través de las voces y los trabajos de figuras como Mai Koraiem, Yudori o Quan Zhou Wu o los sonidos de Hane o Risin' Stars, sin olvidar espacios característicos como la zona infantojuvenil AU-K! o el área dedicada a influencers y creadores de contenido.

