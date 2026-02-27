La Generalitat compra en una subasta por 120.000 euros el óleo 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València

El Museo de Bellas Artes de València sigue ampliando su colección. Si el pasado miércoles el Ministerio le entregaba tres óleos para su exhibición, la Generalitat le entrega ahora obra de Ignacio Zuloaga 'El matador Pepillo', un óleo sobre lienzo (198 x 91 cm) realizado en 1908, adquirida en el mercado de subastas por un precio de remate de 120.000 euros. Con la incorporación de esta obra, la colección pictórica de los siglos XIX y XX del Museo avanza para convertirse en una de las mejores colecciones de arte contemporáneo español.

‘El matador Pepillo’ de Zuloaga / Levante-EMV

Realizada en el contexto de sus años de consolidación internacional, ‘El matador Pepillo’ se inscribe en la serie de retratos de figuras populares que el pintor desarrolló a partir de la primera década del siglo XX. La obra fue expuesta en la Hispanic Society of America en 1909 y obtuvo un gran éxito. Obras como ‘El enano Gregorio el Botero’ (1908), ‘Las brujas de San Millán’ (1907) o ‘El Cristo de la Sangre’ (1911) evidencian su interés por los márgenes sociales, lo ritual y lo arcaico, configurando una imagen de España alejada del pintoresquismo complaciente.

Como explica el director del Museo, Pablo González Tornel, la pintura ocupa un lugar especialmente significativo dentro de la trayectoria de Ignacio Zuloaga porque condensa los principios estéticos, ideológicos y formales que articulan su pintura madura basada en la tradición de Goya, El Greco y Velázquez.

Características

Desde el punto de vista formal, la pintura responde a las constantes del lenguaje de Zuloaga: composición cerrada, fondo austero y una paleta dominada por tierras, negros y rojos profundos, con una pincelada firme, contenida, y un dibujo que estructura la figura con una voluntad de permanencia que remite directamente a la tradición barroca española, en particular a Velázquez y Ribera.

‘El matador Pepillo’ completa la colección de obras de Zuloaga en el Museo. En 2004 Pere María Orts donó a la institución dos espléndidos paisajes del pintor vasco, mientras en 2025 la Generalitat adquirió el sofisticado retrato de María Teresa Llavallol, fechado en 1917.

La obra de Zuloaga, junto a las recientes adquisiciones de obras de Francisco Iturrino o Vázquez Úbeda, completa la colección pictórica de los siglos XIX y XX del Museo y crea uno de los conjuntos más elocuentes para comprender la modernidad artística en España.

Zuloaga dialoga en el Bellas Artes con obras de artistas valencianos como José Benlliure, Ignacio Pinazo o Joaquín Sorolla, quienes también protagonizaron un momento artístico tendente a fijar tipos humanos y escenas que funcionan como imágenes identitarias.