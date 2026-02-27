Gestió Cultural exige a la alcaldesa de Valencia paralizar el nombramiento de Fabra como director del Teatro El Musical

Gestió Cultural, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, ha manifestado a través de un comunicado su "profunda preocupación" ante el nombramiento de José Fabra como coordinador temporal del Teatre El Musical y exige a la alcaldesa María José Catalá, que "paralice inmediatamente esta designación" y busque fórmulas legales que garanticen la continuidad del "modelo de excelencia" consolidado durante la gestión de Juan Manuel Artigot.

José Fabra, director de orquesta y profesor del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo, según Gestió Cultura "carece de experiencia y formación específica en gestión cultural de espacios escénicos multidisciplinares. Su perfil profesional, centrado en la dirección de orquesta y la docencia musical, no responde a los requerimientos que demanda un teatro municipal con las características y complejidad del TEM, que se había consolidado como uno de los espacios culturales de referencia en la Comunidad Valenciana".

Reconocimiento a Artigot

"Resulta -aseguran desde la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura-, paradójico que el propio Concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia reconociera públicamente su deseo de que Juanma Artigot continuara al frente del teatro, alabando la excelente gestión realizada durante su mandato. El TEM fue incluido en el top 10 de proyectos culturales destacados de la Comunitat Valenciana y Artigot fue homenajeado por sus compañeros al finalizar su contrato. Esta contradicción entre el reconocimiento público y la imposibilidad de continuar su labor por restricciones burocráticas es inaceptable", apuntan en el comunicado.

Exigencias de Gestió Cultural

Desde Gestió Cultural exigen "la paralización inmediata del nombramiento de José Fabra como coordinador del TEM, dada su falta de experiencia y formación en gestión cultural de espacios escénicos", la "exploración urgente de fórmulas legales que permitan la continuidad de profesionales cualificados y con experiencia demostrada al frente del teatro, modificando si es necesario los requisitos funcionariales que limitan injustificadamente el acceso a estos puestos", la "apertura de un proceso de selección no restringido exclusivamente a funcionarios, que permita acceder al puesto a los mejores profesionales de la gestión cultural, independientemente de su situación administrativa" y una "explicación pública de los criterios seguidos para este nombramiento temporal y de por qué se ha descartado recurrir a profesionales con experiencia demostrada en gestión de espacios culturales"