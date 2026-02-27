Love of Lesbian anuncia su despedida de los escenarios: estas serán sus dos últimas citas en la Comunitat Valenciana

Tras un cuarto de siglo de trayectoria ininterrumpida y después de meses de rumores, Love of Lesbian ha confirmado oficialmente que iniciará un periodo de silencio tras finalizar su calendario de conciertos en 2026. La banda, cuyo último disco, "Ejército de Salvación", data de 2023, ha decidido poner fecha al final de su actual ciclo en directo para "abrazar una pausa de largo aliento", según han señalado en un comunicado.

"El arte de detener el tiempo": Un último viaje antes del silencio

A través de un comunicado titulado "El arte de detener el tiempo", la formación catalana ha expresado la necesidad de bajar el telón de manera temporal:

"Tras 25 años de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido que es hora de mirar las estrellas desde el arcén. No es un adiós, sino un 'hasta pronto' de largo aliento. Queremos que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido".

La última gran incursión en México

La gira que servirá como broche de oro tendrá su punto de partida en México durante el mes de marzo de 2026. Esta travesía ha sido diseñada como un recorrido estratégico de alta intensidad por las plazas fundamentales del país:

14 de marzo: Festival Vive Latino, Ciudad de México.

18 de marzo: Teatro Metropolitano, Querétaro.

21 de marzo: Teatro de La Paz, San Luis Potosí.

25 de marzo: Foro del Lago, León.

26 de marzo: Auditorio Telmex, Guadalajara.

28 de marzo: Festival Tecate Pa'l Norte, Monterrey.

29 de marzo: Festival Tecate Pa'l Norte, Monterrey.

Éxito histórico y expansión del horizonte: España, Sudamérica y Europa

La respuesta del público ante este anuncio ha generado hitos de ventas inmediatos. En Madrid, la banda ha logrado un impacto sin precedentes en las Noches del Botánico, agotando las entradas para sus dos primeras fechas en tiempo récord y con una tercera jornada ya a la venta. Asimismo, Love of Lesbian formará parte de la celebración por los 150 años de Estrella Damm, una cita de gala que se perfila ya como un evento con aforo completo.

Pero el mapa no termina ahí. Mientras el grupo se prepara para encabezar citas imprescindibles en festivales como el Sonorama Ribera o el SanSan, mantienen la mirada puesta en el horizonte: la travesía se extenderá con próximas fechas en España, Sudamérica y Europa, buscando el momento de concretar ese adiós pendiente con quienes tanto les han dado a lo largo de estos años.

Como puente hacia esta última travesía y para celebrar la conexión inquebrantable con su público, la banda presenta hoy el remix oficial de "La Hermandad". Este lanzamiento no solo refuerza el mensaje de unión con su comunidad de fans, sino que marca el pulso rítmico de lo que será su gira de despedida.

El SanSan y el Mediterrànea

Una gira de despedida que tendrá, de momentos, dos últimas paradas en los escenarios de la Comunitat Valenciana. La primera será el próximo mes de abril, cuando la banda liderada por Santi Balmes se despida de uno de sus festivales favoritos: el SanSan de Benicàssim. Allí su concierto está agendado para el 2 de abril.

La siguiente, y de momento, última cita valenciana de Love of Lesbian tendrá lugar en otro festival. Entre el 13 y el 15 de agosto de 2026 se celebra en el Parc Ausias March de Gandia el festival Mediterrànea, en el que Love of Lesbian son una de las estrellas del cartel.

SOBRE LOVE OF LESBIAN

Con una carrera marcada por la constancia y una narrativa lírica única, Love of Lesbian se ha consolidado como la banda de referencia del pop-rock alternativo en español. A lo largo de su trayectoria, han publicado 7 álbumes de estudio en castellano que han redefinido el género:

Maniobras de escapismo (2005, Naïve)

Cuentos chinos para niños del Japón (2007, Naïve)

1999 (O cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna) (2009, Warner Music) – Disco de Platino

La noche eterna. Los días no vividos. (2012, Warner Music) – Disco de Oro

El poeta Halley (2016, Warner Music) – Disco de Oro / Ganador Latin Grammy (Mejor Diseño de Empaque) Nº1 en ventas en España

V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada) (2021, Warner Music) Disco de Oro / 3 nominaciones Latin Grammy – Nº1 en ventas en España

Ejército de Salvación (2024, Warner Music) - Nº1 en ventas en España

Entre sus hitos destacan múltiples Discos de Oro y Platino, nominaciones a los Latin Grammy y el hito histórico de llenar recintos como el Movistar Arena de Madrid o el Auditorio Nacional en Ciudad de México en repetidas ocasiones. Su capacidad para transitar entre la intimidad de los teatros y la euforia de los grandes festivales los ha convertido en un fenómeno transatlántico. Este alejamiento de los focos supone un punto y seguido en una historia que ha definido el sonido de las últimas décadas a ambos lados del océano.