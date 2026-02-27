La Nau obtiene el primer Sello de Patrimonio Europeo de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana cuenta con muchas joyas patrimoniales. Sin embargo, nunca una de estas instituciones o enclaves había obtenido de manos de la Comisión Europea uno de los reconocimientos culturales más importantes que se otorgan a nivel continental como es el Sello de Patrimonio Europeo. Hasta que el Centre Cultural La Nau, con más de medio milenio de historia, lo ha conquistado casi un año después de comenzara la evaluación de su candidatura. Así lo ha dado a conocer la propia Universitat de València (UV) y el Ministerio de Cultura, que sitúan el espacio valenciano como el quinto en toda España premiado con este reconocimiento. Un 'premio' que le será otorgado en una ceremonia el próximo 22 de abril en Bruselas.

Valores de identidad europeos

En concreto, este sello reconoce los lugares que promueven los valores de identidad y diversidad europeos. De ahí que La Nau, que como destacan desde la UV ofrece un "papel estratégico en conectar la comunidad universitaria y el territorio con la dimensión europea a través de su patrimonio, su historia y las actividades culturales y educativas que promueve", haya sido galardonada. Además, no hay que olvidar que este 2026 cumple 527 años de historia, lo que la convierte en una de las universidades más antiguas de España y Europa, un lugar que "simboliza el humanismo del siglo XVI" y por el que han pasado figuras destacadas como Joan Lluís Vives.

Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1981, su historia comenzó en 1499 cuando los Estudios Generales fueron elevados a rango universitario por los Jurados de la ciudad y posteriormente reconocidos por el papa Alejandro VI y el rey Fernando el Católico en 1502. Rehabilitada integralmente en 1999, el centro alberga el Museo de La Nau, que cuenta con colecciones históricas y artísticas, además de conferencias, exposiciones o representaciones en su programación. Además, es sede fundacional de un Itinerario Cultural del Consejo de Europa: la Ruta europea de las farmacias históricas y los jardines medicinales, reconocido como tal en 2024 y, destacan desde el Ministerio, también "alberga una biblioteca histórica en la que se encuentran tomos excepcionales que evidencian su legado como centro educativo internacional".

Una de las exposiciones que han pasado por La Nau. / Ana de los Ángeles Martí

Del mismo modo, su elección no es un detalle menor. No en vano, hasta ahora solo se había distinguido a otros cuatro lugares españoles con este sello: el Archivo de la Corona de Aragón y la Residencia de Estudiantes de Madrid en 2014, el parque minero de Almadén en 2021, y el monasterio de San Jerónimo de Yuste en 2023. Para este nuevo nombramiento -para el que también se presentaron candidaturas de otros países europeos- el Centre Cultural La Nau 'batalló' con otro enclave: el Monasterio de Santa María La Real de Aguilar de Campoo ubicado en Palencia.

Un año de tramitación

Desde su origen, la candidatura ha sido coordinado por la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV, Ester Alba, y la directora de Patrimonio Cultural de la UV, Marisa Vázquez de Ágredos. Asimismo, ha contado con el apoyo del Consell a través de la Conselleria d’Educació. "Estamos muy orgullosos de un proceso intenso, que ha implicado un gran esfuerzo de personas y la estrecha colaboración del Ministerio de Cultura y la Generalitat Valenciana. Tras un año de espera y después de haber formado parte de la lista indicativa del Ministerio de Cultura, nos sentimos profundamente agradecidos por recibir este reconocimiento internacional en el ámbito del Patrimonio, otorgado por la Comisión Europea. Este premio destaca la singularidad histórica de La Nau en el proceso de construcción europea y reconoce la visión que tuvo la Universitat al convertirlo en un centro cultural en 1999”, concluye Alba.