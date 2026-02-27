El pop latino de Tini y el rock legendario de Brian Adams escogen el Roig Arena

El Roig Arena ya tiene dos nuevos artistas internacionales de primera línea confirmados para la temporada invernal 2026-27. Según ha anunciado el recinto valenciano, a su escenario se subirán tanto la cantante argentina Tini como el músico canadiense Brian Adams, dos referencias en sus respectivos estilos que aterrizarán en València dentro de sus giras. En el caso de la artista de Buenos Aires, uno de los grandes iconos de la música en español de la última década con su pop latino, será en los días 19 y 20 de enero de 2027 cuando visite el Roig Arena dentro de su Futttura Tour.

Lleno en Argentina

En los últimos años, Tini se ha convertido en la voz de una generación. Gracias a éxitos como ‘Miénteme’, ‘La_Original.mp3’, ‘Cupido’ o ‘Universidad’, la artista -nacida en 1997- ha conquistado al público de todo el mundo. Incluso ha colaborado con Coldplay en su canción ‘WE PRAY’. Tras el lanzamiento en 2024 de su último álbum, ‘un mechón de pelo’ y la publicación de su versión en directo, Tini se embarcó en su Futttura Tour, la gira más ambiciosa de su carrera. Durante los últimos meses de 2025, la argentina ha llenado hasta en nueve ocasiones Tecnópolis, uno de los recintos más grandes de su país natal, vendiendo más de 300.000 tickets en su residencia bonaerense.

'Futttura Tour' se ha expandido este año internacionalmente: durante los primeros meses de 2026, Tini llevará su nuevo show a grandes estadios Chile, Uruguay y Perú. Además, ahora añade a España: serán hasta seis fechas las que Tini presentará en nuestro país durante el mes de enero de 2027, siendo los dos primeros conciertos en el Roig Arena.

Brian Adams llega al Roig Arena. / Roig Arena

Casi medio siglo de carrera

En el caso de la leyenda del rock candiense, su parada será dos meses antes, el 8 de noviembre, en el marco de su gira mundial “Roll With The Punches”. Casi medio siglo después de su álbum debut, Brian Adams ofrecerá un show en el que presentará las canciones de su nuevo trabajo, junto a los clásicos que marcaron a generaciones.

Su álbum más reciente, “Roll With The Punches” vio la luz el 29 de agosto de 2025, convirtiéndose en el primer trabajo discográfico lanzado por su nuevo sello independiente Bad Records. Repleto de potentes himnos de rock junto a baladas cargadas de emoción, “Roll With The Punches” ya ha posicionado varios éxitos, incluidos los sencillos “A Little More Understanding”, “Make Up Your Mind” y “Never Ever Let You Go”.