El Salón del Cómic de València 2026: un espacio donde se fusionan historias, cultura pop y actividades deportivas

El éxito de los cómics ha dejado de ser una novedad para convertirse en una certeza que encandila a amantes del noveno arte de todas las edades. Las largas colas que desde antes de las 11 horas de esta mañana se podían ver en las inmediaciones del pabellón 7 de Feria Valencia tan sólo eran la prueba, quizás la más definitiva, del excepcional momento e interés que vive este elemento de la cultura pop y 'geek'. Porque el Salón del Cómic 2026 ha abierto este viernes sus puertas en València y a esa llamada han acudido cientos y cientos de personas que -fuera con uniformes escolares o ataviados parcial o completamente con las vestiduras y aspectos que caracterizan a sus personajes favoritos- se citaban en el evento. Lobeznos afilando sus garras, imitadores de Luffy y un sinfín de cosplays se entrecruzaban por los pasillos de un certamen que va a reunir hasta el domingo a autores de los cinco continentes, sean ampliamente conocidos o talentos a descubrir para el gran público.

Ese era el caso del autor Charles Cobain -seudónimo que se compone del nombre del actor Charles Chaplin y del apellido del que fuera vocalista de Nirvana- quien con 26 años había hecho diez horas de avión desde Colombia para presentarse en València y dar a conocer trabajos propios como 'Incompleto', una obra que se ambienta en su ciudad natural, Cúcuta, y que "habla sobre el luto y cómo se procesan las pérdidas que está basada en el fallecimiento de mi madre".

"Esta es una experiencia muy 'chevere' (estupenda), es la primera vez que salimos al otro lado del charco y tenemos las expectativas tranquilas, pero también estamos muy emocionados", aseguraba sobre su presencia en una cita a la que llegaba con el objetivo "de saber qué hacen" las editoriales y creadores españoles y valencianos y también "poder encontrar una casa editorial para distribuir la historia aquí".

Visitantes de todas las edades

Entre una gran asistencia -formada desde bebés en carros a veteranas de estos eventos- el ambiente poco a poco se iba enriqueciendo con los sonidos de la música k-pop y el ajetreo de la compraventa en las tiendas. Las mismas que comerciaban con artículos que iban desde llaveros a tazas y camisetas, pasando por láminas hechas en acuarela o peluches de personajes tan variopintos como Goku o Fernando Alonso. Para María, vendedora de uno de esos puestos como el de Akiba Megastore, "siempre mola mucho el ambiente y venir con los nuevos animes". Sobre cuáles son los regalos estrella, lo tenía claro. El más demandado son "camisetas porque hay gran variedad de diseños y, si vas pensando ya en algo más especial, pues te llevas una caja sorpresa o una de las espadas que tenemos de El Hobbit".

Pero un certamen de esta magnitud también resulta el espacio ideal para apreciar exposiciones de otras partes del globo terráqueo -como la llegada desde África en la figura de Mai Koraiem- o para ver que este mundo 'friki' va más allá del cómic. Lo intentaba transmitir así en pleno centro de este evento Ángel Moya, rector de la Academia con Sable de Luz LudoSport Levante, quien destacaba que su misión se cimentaba en "transmitir esa vía más de deporte" a los distintos asistentes que se acercaban -curiosos- a su espacio, demarcado por un círculo negro en el suelo que servía de 'ring para la batalla'. "¿Qué hay más chulo que juntar una disciplina como la esgrima con un sable de luz que se ve en las películas de Star Wars? Son muy combinables los gustos con la actividad deportiva", insistía.

Oportunidad pedagógica

Sin embargo, este gran Salón también es una oportunidad pedagógica. Es el caso de Miguel Codoñer, un profesor que acudía junto a sus alumnos de sexto de Primaria a esta primera jornada. "Creo que es un una cosa que está creciendo cada vez más, que inundan mucho las redes sociales. Va muy ligado también a las nuevas tecnologías, al tema del dibujo y yo creo que les gusta mucho a los chavales", afirmaba, no sin antes reconocer que sus estudiantes "han estado viendo toda la gente que iba disfrazada y me sabían identificar prácticamente a todos". Una afirmación que también compartían otros alumnos que, fascinados dentro de una excursión "que nos hacía mucha ilusión", paraban en algunos de los espacios más señalados del certamen. Una muestra de cómo este Salón triunfa por el cómic, pero también va más allá.