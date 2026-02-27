África y Asia brillan con luz propia en el Salón del Cómic de València 2026

Los cómics han dejado de ser una cosa de 'outsiders' y su lectura, cada vez más, se encuentra de dulce. Tanto es así que uno de cada siete ciudadanos -según los datos publicados este mismo año por el Ministerio de Cultura- ya es consumidor del noveno arte y de su universo. Una importancia a todas luces creciente que encuentra en València -desde este viernes 27 de febrero y hasta el próximo domingo 1 de marzo- una de sus grandes citas culturales con el Salón del Cómic 2026. Porque el pabellón 7 de Feria Valencia se engalana para recibir tanto a autores de referencia como a cientos de amantes del anime, el cosplay, la ilustración o los juegos de rol de distintas generaciones, convirtiéndose así en un espacio destacado en el que -especialmente en esta edición- las voces llegadas desde África y Asia brillan con luz propia.

En el caso del primero de estos dos continentes, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tres son los enclaves más señalados de cara al certamen. 'Entre el arte visual y el reportaje' es la exposición que protagoniza Mai Koraiem, un espacio que invitará "a reflexionar sobre la naturaleza humana y las realidades sociales, económicas y culturales" a través de las historias retratadas en cómic. Desde Camerún, por su parte, llega otro proyecto como 'Zebra Comics: el cómic africano conquista el móvil', una muestra -basada en los cómics en línea de esta plataforma- en la que se podrán ver esas conexiones entre creadores y lectores de todo el mundo y como las narrativas africanas se colocan en el centro.

Cientos de personas en el Salón del Cómic 2025. / Levante-EMV

Sin embargo, este Salón del Cómic también tendrá espacio para el análisis de las relaciones de género, la desigualdad o el peso de la tradición en el continente a través de las obras de una de las voces más influyentes de este arte a nivel internacional. Mediante la exposición 'Marguerite Abouet. El poder de lo cotidiano', el retrato social y político de algunos de los barrios más populares de Costa de Marfil sale a escena con una "mirada cercana, crítica y profundamente humana". Los protagonistas de estos tres proyectos, además, también tendrán su momento a través de los debates y charlas que se celebrarán mañana sábado.

De Palestina al Kpop

Pero en esta edición, el certamen valenciano vuelve a servir como punto neurálgico para conocer y aprender sobre el vasto continente asiático. Por un lado, con una vinculación directa a la actualidad, el Salón acoge la exposición dedicada al autor palestino Mohammad Sabaaneh, un creador cuyas ilustraciones se han erigido en poderosa herramienta de memoria, resistencia y denuncia. Para el espacio valenciano, un 'Guernica palestino' o su última novela gráfica -en torno a la experiencia en cárceles israelíes o violaciones de derechos- 'No me voy a ir. Mi historia de Palestina' serán algunos de los elementos que estarán presentes, además de ofrecer su testimonio en la charla 'Actualidad y retos del cómic árabe' junto a Mai Koiarem.

Salón del Cómic de València 2025 / JM López

Sin embargo, Oriente Medio no será el territorio asiático más presente en los 345 metros cuadrados preparados para la ocasión en Feria Valencia. Apostando -entre otros- por el manga, el webtoon o el anime, esta nueva edición del Salón del Cómic llega con una gran Zona Asia fragmentada en tres áreas. Un escenario principal; otro de charlas por el que pasarán -entre otros referentes nacionales e internacionales ligados a esta estética- Toni Caballero, Carles Esquembre, Judit Mallol, Yudori o Quan Zhou Wu; sin olvidar un lugar vinculado a la música y a la tradición en el que se llevarán a cabo proyecciones, concursos de Kpop o las actuaciones musicales de Hane y la boyband Risin' Stars. Un espacio creciente, destacan desde la organización del Salón, que consolida esta zona "como uno de los grandes referentes nacionales dedicados a la cultura asiática, reflejo de un fenómeno que está conquistando a las nuevas generaciones de lectores y seguidores".

Noticias relacionadas

La Zona Asia será uno de los espacios más destacados del Salón del Cómic. / Levante-EMV

Referentes nacionales

Asimismo, dentro de las fronteras nacionales, también está confirmada la presencia de otros referentes de la novela gráfica como Paco Roca, Candela Sierra, Ana Miralles, Keko, Kim, Miguel Brieva, Miguel Ángel Giner Bou, Cristina Durán, Jaime Martín o los hermanos Gallego. Todo ello sin olvidar el "magnífico momento" que vive el cómic valenciano. Sin ir más lejos, según destacó el pasado lunes el presidente de la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), Pedro F. Medina, el sector atraviesa un buen momento de prestigio y de proyección. "De prestigio por las convocatorias ya consolidadas de premios de Novela Gráfica como el Ciutat de València y Alfons el Magnànim y un Salón del Cómic que cada año es más grande. Y de proyección por la presencia de nuestros libros en las principales ferias internacionales".