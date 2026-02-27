Sexy Zebras, Chiquita Movida y Microbambo encabezan el cartel del Festival Nómade en Ontinyent, Moixent y Bocairent

El Festival Nómade Ontinyent - Terres dels Alforins volverá a desplegar toda su energía del 1 al 3 de mayo con una programación musical y cultural que reafirma su propuesta de unir música, gastronomía, patrimonio, paisaje y experiencias en un evento único que transforma el territorio en protagonista. La cita reunirá este año a Sexy Zebras, Chiquita Movida, La Perra Blanco, Micromambo, Abril y Titana, en un recorrido sonoro que atraviesa estilos, generaciones y sensibilidades.

La programación

En Moixent

El cartel musical se distribuirá en distintos enclaves singulares. El viernes 1 de mayo, Moixent acogerá el concierto de La Perra Blanco, una de las grandes revelaciones del rock and roll europeo actual. Con su nuevo álbum “Lovers & Fears”, la artista gaditana afincada en València promete una actuación intensa y arrolladora, cargada de energía, crudeza y emoción.

En Ontinyent

El sábado 2 de mayo, la Glorieta de Ontinyent será el epicentro del festival. Por la mañana, Micromambo, la nueva propuesta musical encabezada por Jairo Zavala (Depedro) junto a Martín Bruhn y Héctor Rojo (Sr Mañana), ofrecerá su explosiva fusión de folclore latinoamericano y electrónica de club, con ritmos hipnóticos y una puesta en escena vibrante.

Ya por la noche, el escenario recibirá a Sexy Zebras, que llegan a Nómade en un momento de plenitud creativa y emocional. Acaban de presentar “Bravo”, un álbum que supone una declaración de principios y una reafirmación de su identidad sonora. Con un directo feroz, crudo y sin concesiones, el power trío madrileño se ha consolidado como una de las bandas más potentes del panorama estatal.

Abril / L-EMV

Esa misma noche, Chiquita Movida, el nuevo proyecto de Rayden después de haber anunciado su “retirada” de la música, aportará junto a Mediyama y Skiz Siete frescura, mestizaje y una energía colectiva que conecta con públicos diversos. Y Abril, una de las voces emergentes más prometedoras del panorama valenciano, hará gala de su talento para fusionar tradición y electrónica, creando un universo sonoro delicado, emotivo y contemporáneo que ha conquistado tanto al público como a la crítica.

En Bocairent

Por último, el domingo 3 de mayo, la histórica plaza de toros de Bocairent será el escenario del concierto de la cantaora Noèlia Llorens, Titana, quien ofrecerá un espectáculo que combina respeto por el canto tradicional valenciano con una puesta en escena moderna, vibrante y llena de personalidad, cerrando el festival con una celebración de las raíces y la identidad cultural.

Las experiencias

Más allá de la música, el Festival Nómade propone una completa programación de Experiencias, con actividades culturales, visitas patrimoniales, rutas enológicas y propuestas gastronómicas que permiten al público sumergirse en la esencia del territorio. Estas actividades cuentan con plazas limitadas y entradas específicas, y se han convertido en uno de los grandes valores diferenciales del evento.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo martes 2 de marzo a las 12:00h en la página web de festival, cuando se dará a conocer también la distribución de los conciertos por días y escenarios. Además, para facilitar la movilidad del público, el evento contará con una ruta de autobuses a los conciertos desde diferentes localidades de la región.

Con el respaldo de la Diputació de Valencia, Nómade forma parte de Festivales Territorio, la marca impulsada por i-radia Crea que agrupa eventos culturales diseñados para conectar profundamente con los lugares en los que se celebran, poniendo en valor patrimonio, gastronomía, vino, paisaje y creación contemporánea desde una mirada de turismo sostenible y de calidad. Dentro de esta marca se integran Dezaseteº Ribeira Sacra, Tierra Bobal Fest, Esférica Rioja Alavesa y Nómade, cuatro citas que comparten una misma filosofía: programaciones cuidadas en escenarios singulares y experiencias pensadas para descubrir cada territorio desde dentro.