El Salón del Cómic de València 2026: un encuentro entre las culturas de África y España a través de viñetas e historias

El mundo del cómic no tiene fronteras. De España a Japón, de Costa de Marfil a Estados Unidos, de Nueva Zelanda a Colombia el ecosistema que forman personajes, viñetas e historias pueden servir de atracción de públicos de todo tipo. Una realidad que se aprecia de forma cristalina en las miles y miles de personas que, entre este pasado viernes y mañana domingo, están visitando el Salón del Cómic de València 2026. Un espacio de creación, de pasiones compartidas, de concursos de ‘cosplay’ y de exposición de talento que llega también a todos los confines del mundo. Incluido un continente africano que en esta edición brilla con luz propia.

Y es que este sábado, el certamen de Feria Valencia ha contado con la voz de autores como Mai Koraiem o Marguerite Abouet, pero también con la presencia del CEO Ejob Nathanael Ejob, de Zebra Comics, la única ‘webtoon’ -una plataforma digital en la que se comparten historias en formato cómic- de esta región. Una visita que, en declaraciones a este diario, aseguraba que tiene una misión principal y esa no es otra que “colaborar con creadores y editoriales españoles y distribuir cómics”.

Ejob Nathanael Ejob, frente a una parte de la exposición de Zebra Comics en València. / Levante-EMV

Como destacaba el impulsor de este espacio -que cuenta con su propia aplicación- dedicado a "crear, publicar y distribuir cómics web", el gran atractivo de certámenes como el valenciano para un artista llegado desde Camerún es "experimentar en primera persona el mercado del cómic en España y ver cómo podemos colaborar y ver si existe sinergia o vínculo entre nuestras industrias, ya que España y África comparten una historia común muy larga". "Hay muchas similitudes, incluso culturalmente", enfatizaba al respecto Ejob, que ve en el cómic una "buena manera de conectar nuestras culturas y compartir historias similares".

Y es que Zebra Comics publica historias de "folclore africano", pero también de fantasía, ciencia ficción e incluso romance. Al final, insistía su consejero delegado, "contamos historias africanas, pero con un atractivo global" y ese vínculo es el que hace que en su plataforma se puedan disfrutar también otro tipo de historias llegadas desde algunas de las cunas del noveno arte en el mundo como Japón, Estados Unidos o Corea del Sur. "Colaboramos con DC Comics, así como con estudios coreanos, chinos e incluso franceses. Por eso valoro mucho estar aquí", añadía sobre su estancia en un Salón que, por segundo día consecutivo, ha brillado. Esta vez con las exposiciones y las firmas de los creadores nacionales e internacionales como grandes reclamos.

Exposiciones con "excelente acogida"

En el caso de las primeras, desde Feria Valencia han destacado como han tenido "una excelente acogida entre el público". Desde la destacada mirada social y contemporánea del cómic africano a la potencia visual y el compromiso de Mohammad Sabaaneh desde Palestina, aquellos que se han acercado al pabellón 7 del recinto valenciano han podido sumergirse en universos narrativos de gran riqueza.

Segundo día del Salón del Cómic de València 2026, en imágenes / Eduardo Ripoll

Un espacio ferial que, además, ha vuelto a quedar abarrotado por la presencia de visitantes de todas las edades que -vestidos de calle o poniéndose en la piel de personajes que iban desde superhéroes a protagonistas del manga, pasando por clásicos como Star Wars- han acudido también en masa a la firma de ejemplares, que ha sido uno de los puntos más destacados de esta segunda jornada, con colas que se han repetido en prácticamente todas las editoriales que han participado en esta convocatoria.

Premios Antifaz

Más allá de estas dos actividades, este sábado también se han entregado los Premios Antifaz, con los que el Salón del Cómic de València reconoce "la excelencia, creatividad y la contribución a la divulgación del noveno arte a autores, editoriales y divulgadores". En esta edición -con un jurado presidido por Noelia Ibarra (Universitat de València) y en el que también estaban presentes Jorge Fombellida (Feria Valencia), la experta Iría Ros, y Álvaro Pons como secretario- se ha galardonado como 'Mejor Cómic Infantil' a ‘El misteri de la geoda rosada’ de Julia Rubau (Astronave).

El premio al 'Mejor Cómic Nacional' ha recaído en ‘Encías Quemadas’ de Natalia Velarde (Reservoir Books); el de 'Mejor Cómic Internacional Editado en España' ha sido para ‘El rey Medusa 1’ de Brecht Evens (Astiberri) traducido por Gema Moraleda; el de 'Autor/a Revelación' ha sido concedido a Genís Ripoll por ‘Brunilda en la Plata’ de Apa Apa Cómics y el de 'Labor Divulgativa' ha reconocido al programa 'Territorio 9'. Por último, el premio Antifaz a la contribución al patrimonio del cómic ha sido otorgado a la Editorial Reino de Cordelia y el destinado a premiar la carrera de un autor/a valenciano/a ha reconocido la de Toni Cabo.