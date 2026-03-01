El audiovisual valenciano sale bien parado de los Premios Goya con siete galardones y un triplete en cortometrajes

La cosecha valenciana en los Premios Goya volvió a dejar huella este sábado en Barcelona. El talento de la Comunitat Valenciana se tradujo en siete estatuillas con acento propio, en una edición que volvió a confirmar el peso del audiovisual valenciano, especialmente en el terreno del cortometraje.

El balance deja claro que el audiovisual valenciano atraviesa un momento de madurez creativa e industrial. Siete premios que no son una casualidad, sino la confirmación de un tejido profesional sólido, diverso y cada vez más influyente en el panorama cinematográfico español.

Triplete en cortometrajes

El apartado de cortos fue, una vez más, el principal vivero de alegrías. Gilbert, codirigido por el valenciano Arturo Lacal, se alzó con el Goya a Mejor Corto de Animación. La pieza, realizada en 'stop motion', reivindica la artesanía y el trabajo paciente frente a la producción industrial. La historia sigue a Gilbert y Sullivan en un remoto archipiélago, donde una decisión aparentemente menor desencadena un conflicto íntimo y moral.

Álex Salu, Arturo Lacal, Mónica Gallego y Jordi Jiménez, recogen el Goya a mejor corto de Animación. / David Zorrakino/EP

En la categoría de ficción, el reconocimiento fue para Ángulo muerto, con producción de la valenciana La Dalia Films. El filme aborda el drama del acoso escolar a través de la historia de Estela y Ramón, una pareja marcada por el suicidio de su hijo tras sufrir bullying. Durante la recogida del premio se lanzó un contundente mensaje contra esta "dictadura cruel e invisible" que afecta a miles de menores.

El tercer cabezón en este bloque llegó con El Santo, documental producido por Montgó Films. La obra explora la figura de Carlo Fortunato, médico rural en el sur de Italia cuya entrega a los demás lo convirtió en leyenda local. Su director reivindicó la necesidad de "poner en la agenda la bondad" en tiempos convulsos.

El director Carlo D’Ursi recoge el Goya al mejor cortometraje documental por 'El santo'. / David Zorrakino/EP

Talento técnico con sello valenciano

Más allá de los cortos, la Comunitat Valenciana también brilló en categorías técnicas. Ana Rubio sumó el Goya a Mejores Efectos Especiales por Los Tigres, de Alberto Rodríguez, consolidando una trayectoria que la sitúa entre las profesionales más destacadas del sector.

El equipo de maquillaje de El cautivo, rodada en distintas localizaciones de Alicante, fue igualmente premiado por un trabajo que permitió recrear con verosimilitud la figura de Miguel de Cervantes en la gran pantalla.

Por su parte, Helena Sanchis -hija de dos históricos valencianos del arte dramático, José Sanchis Sinisterra y Magüi Mira- obtuvo el galardón a Mejor Diseño de Vestuario por La cena, película ambientada en 1939, rodada casi íntegramente en el Palacio de las Comunicaciones y el Ateneo Mercantil de València y producida por la valenciana Turanga Films. Su propuesta estética contribuye decisivamente a reconstruir la atmósfera de la inmediata posguerra. El broche final a la noche para el talento valenciano llegó para esta mismo filme con el Goya a Mejor Guion Adaptado, concedido a Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano.