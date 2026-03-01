El Salón del Cómic de València bate récord con más de 30.000 visitantes en tres días

El Salón del Cómic de València sigue, edición a edición, consolidándose cada vez más como un evento de referencia de la cultura pop y 'geek'. Tanto es así que este domingo ha cerrado sus puertas tras tres días "históricos" en los que más de 30.000 personas -por las más de 28.000 que se registraron en la edición de 2025- han pasado por el recinto de Feria Valencia. Todo en una edición marcada especialmente por su carácter internacional, con autores procedentes de los cinco continentes; una estupenda acogida de sus dos nuevos espacios: AU-K! y Creadores de Contenido; la ampliación y, además, un crecimiento significativo en dimensiones, contenidos y participación.

Más de 110 reuniones

Uno de los grandes hitos de esta gran cita dedicada al noveno arte ha sido el éxito del Mercado de Derechos, que se consolida como un espacio estratégico para el encuentro entre editoriales, agentes y creadores, reforzando el posicionamiento del salón como plataforma clave para la proyección internacional del cómic y la generación de nuevas oportunidades profesionales. Para el presidente de la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), Pedro F. Medina, "el área del mercado de derechos ha sido un éxito rotundo, con más de 110 reuniones y nueve editoriales internacionales invitadas gracias a la cooperación de IVACE".

El espacio dedicado a los cómics valencianos en el Salón. / Marcos Soria

Al borde de la clausura, Medina confirmaba que “las editoriales valencianas nos sentimos muy satisfechas con la convención, tanto en el ámbito comercial como en el profesional y representativo. En el área de expositores del cómic valenciano, los primeros informes apuntan a un aumento de las visitas respecto al año pasado”. Además, la presentación del cartel del Día Nacional del Cómic en el Salón con la presencia del Ministerio de Cultura ha ubicado al Salón del Cómic de València en primera línea del cómic español. “El Salón se ha consolidado como una feria imprescindible para el sector", ha puntualizado Medina.

Una 'batalla' para la historia

El programa ha dejado además un gran momento para la historia, como la espectacular 'Batalla de dibujantes' que reunió sobre un mismo escenario a cuatro de las grandes figuras invitadas a la Zona AU-K! de su primera edición: Raina Telgemeier, K. O’Neill, Vincent Caut y Arkaitz González. Un encuentro irrepetible que entusiasmó al público y que se convierte ya en uno de los momentos más emblemáticos vividos en el Salón de Cómic de Valéncia.

Noticias relacionadas

La batalla de dibujantes marca la última jornada del Salón. / Marcos Soria

Con este balance tan positivo, el Salón del Cómic de Valéncia cierra una edición que ha superado todas las expectativas y trabaja ya en su próxima convocatoria, con el objetivo de seguir creciendo y ofreciendo una experiencia única a todos los visitantes y profesionales del sector.